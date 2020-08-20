Идеолог Трампа Стив Бэннон арестован за растрату денег на постройку стены на границе с Мексикой

"Хотя жертвователям неоднократно говорили, что Брайан Колфейдж […] не получит ни цента, обвиняемые тайно перевели сотни тысяч долларов Колфейджу, а он использовал их для жизни на широкую ногу", - заявила Стросс.

Сообщается, что подельники использовали поддельные накладные и счета для отмывания пожертвований и сокрытия преступлений.

Всем четверым предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью совершения мошенничества и в преступном сговоре с целью отмывания денег. По каждому пункту максимальным наказанием является тюремное заключение на 20 лет, сроки могут складываться.

Кто такой Стив Бэннон?

Бэннона называли самым влиятельным советником Трампа, но его падение было стремительным Reuters

Стив Бэннон возглавлял предвыборный штаб Трампа в последние месяцы кампании 2016 года и после победы на выборах получил пост главного стратега Белого дома.

В первые месяцы после победы Трампа политтехнолог стал ключевой фигурой в дворцовых интригах, о которых сообщали бесконечные утечки в СМИ из Белого дома. В этих сообщениях, подлинность которых невозможно подтвердить, Бэннону отводилась роль серого кардинала, который толкает Трампа на радикальные шаги. Именно ему приписывали авторство запрета на въезд в США представителям шести преимущественно мусульманских стран.

Бэннон наслаждался образом злого кукловода. "Тьма - это хорошо, - говорил Бэннон в интервью Hollywood Reporter. - Дик Чейни, Дарт Вейдер, сатана. Это власть."

Бэннон пытался оформить лозунги и инстинкты Трампа в идеологию правопопулистского толка. Он называл себя экономическим националистом - в противовес этнонационалистам, как в Америке себя называют сторонники превосходства белой расы. В его видении три десятилетия глобализации обернулись для Америки потерей миллионов рабочих мест и "создали средний класс" в бедных странах Азии. Решение он видел в возвращении промышленного производства в США путем создания тарифных барьеров для защиты от иностранных конкурентов и в ограничении иммиграции, что, по его мысли, вынудило бы бизнес нанимать американцев и платить им больше.

В августе 2017 года Бэннон покинул Белый дом, но остался верным союзником Трампа, и американские СМИ сообщали, что Трамп по-прежнему советовался с ним. Все изменилось в январе 2018 года, когда вышла книга Майкла Вульфа "Огонь и ярость" - взгляд на Белый дом эпохи Трампа, написанный со слов анонимных источников (установить подлинность приведенных в книге цитат не представляется возможным).

Вульф писал, что Бэннон назвал изменой встречу между сыном Трампа и россиянами перед выборами, а дочь Трампа Иванку он назвал тупой, как кирпич.

В ответ президент разорвал все связи с бывшим советником и заявил, что тот лишился рассудка.

После потери влияния в Вашингтоне Бэннон отправился в европейское турне, анонсируя грандиозные планы создания панъевропейской коалиции право-популистских сил и подготовки для них новых кадров.

Что происходит со стеной Трампа?

Обещание построить стену вдоль южной границы США было ключевым и едва ли не самым популярным элементом предвыборной кампании Трампа. Трамп также обещал, что за строительство стены заплатит Мексика, но после выборов перестал на этом настаивать.

На границе США и Мексики уже существует значительное количество заграждений разной высоты - но Трамп настаивает именно на сплошной стене (иногда исключая участки, где имеются непреодолимые естественные преграды, как река Рио-Гранде), которая должна прекратить поток нелегальной иммиграции.

Придя к власти, Трамп с энтузиазмом приступил к выполнению этого обещания, однако столкнулся с рядом финансовых и юридических проблем. Частные владельцы приграничных участков не хотели расставаться со своей землей, а Конгресс, в котором большинство в 2018 году получили демократы, отказался выделять средства на строительство стены.

В итоге администрация президента решила использовать часть военного бюджета для строительства стены, но денег для ее окончания по-прежнему не хватает. Сейчас, по официальным данным, построено около 275 миль (442 километра) заграждений - примерно половина от длины, которой добивается Трамп.

Кампания "Мы строим стену" Бэннона и его партнеров построила около четырех миль стены.