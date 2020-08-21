Южнокорейская разведка: сестра Ким Чен Ына стала вторым человеком в Северной Корее

Северокорейский лидер Ким Чен Ын часть государственных дел передал нескольким своим помощникам и фактически сделал свою сестру Ким Е Чжон вторым человеком в стране, сообщила в четверг южнокорейская разведка, пишет dpa.
Теперь Ким Е Чжон теперь отвечает за отношение страны с США и Южной Кореей, сообщила разведка. Однако она не называется последовательницей Кима, указала служба.
Два других чиновника высокого ранга теперь отвечают за управление экономикой Северной Корее, а двое военных частично несут ответственность за вопросы обороны.
Причина передела полномочий в данный момент не ясна.
В четверг государственные СМИ КНДР сообщили, что правительство в январе на конгрессе Рабочей партии хочет ознакомить с новыми пятилетним планом.
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