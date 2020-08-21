Zivert, Джиган, Гагарина, Мот, Niletto, Тимати и другие звезды в новом сезоне шоу "Студия СОЮЗ" на ТНТ

В ближайших выпусках рэпер-культурист Джиган попробует одолеть одного из самых влиятельных представителей отечественной музыкальной индустрии Тимати, актриса и певица Глюкоза встретится с дивой русского шансона Любовью Успенской, Азамат "Красавчик" Мусагалиев попробует перекричать самого громкого спортивного комментатора Галактики Дмитрия Губерниева, Мот устроит настоящие хип-хоп-разборки для рэпера Джони, Niletto попробует устоять перед красотой певицы Зиверт, резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили попробует перешутить стендап-комика Виктора Комарова.

Коротко о том, что думают звездные гости после съемок:

Zivert: "Мы пели так, как никогда не пели!"

Джиган: "Было очень весело, мы от души посмеялись"

Антон Шастун: "Это был очень зрелищный поединок"

Мот: "Ощущения после игры шоу невероятные: голоса нет, эмоции на высоте"

Niletto: "Самое главное, что было очень позитивно, смешно, интересно.

Я бы еще раз пришел"

Любовь Успенская: "Это было ахренительно!"

Впереди новые эксперименты, благодаря которым пятерка ведущих будет выжимать из звезд все их физические и творческие ресурсы до последней капли. Еще никогда гости шоу "Студия СОЮЗ" не были такими уставшими... и довольными.

Галерея: шоу "Студия СОЮЗ" на ТНТ

Зрители ТНТ уже прекрасно знают, что караоке бывает экстремальным, с элементами борьбы сумо и даже в виде гонок. В новом сезоне сюда же добавится еще парочка элементов: математическое и квиз караоке. В первом случае, чтобы спеть песню, участникам первым делом нужно будет ее решить (1000 х 1000 = … алых роз), а во-втором, вместо пропущенного слова, выбрать один из трех предложенных вариантов ответа. Но и это еще не все!

В экспериментах "Вы орете великолепно" появятся дополнительные опции: в одном случае участник должен будет во время исполнения песни еще и выполнять задания ведущих, а во-втором петь, не слыша музыки, а руководствуясь исключительно командами одного из ведущих, который возьмет на себя роль штурмана.

И, наконец, в эксперименте "Косплей", ведущие шоу "Студия СОЮЗ" запишут и снимут сразу три клипа, два из которых полностью выдуманные и только один - это реально существующее видео от никому неизвестного автора.

Не пропустите новый сезон шоу "Студия СОЮЗ", с 3 сентября в 21:00 на ТНТ!