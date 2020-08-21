Пт, 21.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • ТВ&Персона
  • Zivert, Джиган, Гагарина, Мот, Niletto, Тимати и другие звезды в новом сезоне шоу "Студия СОЮЗ" на ТНТ

Zivert, Джиган, Гагарина, Мот, Niletto, Тимати и другие звезды в новом сезоне шоу "Студия СОЮЗ" на ТНТ

ФОТО: Пресс-фото

3 сентября в 21:00 на ТНТ стартует новый сезон самого комедийного среди музыкальных и самого музыкального среди комедийных шоу на российском телевидении "Студия СОЮЗ". Новые звезды, новые суперхиты, а самое главное - новые безумные эксперименты.

В ближайших выпусках рэпер-культурист Джиган попробует одолеть одного из самых влиятельных представителей отечественной музыкальной индустрии Тимати, актриса и певица Глюкоза встретится с дивой русского шансона Любовью Успенской, Азамат "Красавчик" Мусагалиев попробует перекричать самого громкого спортивного комментатора Галактики Дмитрия Губерниева, Мот устроит настоящие хип-хоп-разборки для рэпера Джони, Niletto попробует устоять перед красотой певицы Зиверт, резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили попробует перешутить стендап-комика Виктора Комарова.

Коротко о том, что думают звездные гости после съемок:

  • Zivert: "Мы пели так, как никогда не пели!"
  • Джиган: "Было очень весело, мы от души посмеялись"
  • Антон Шастун: "Это был очень зрелищный поединок"
  • Мот: "Ощущения после игры шоу невероятные: голоса нет, эмоции на высоте"
  • Niletto: "Самое главное, что было очень позитивно, смешно, интересно.
  • Я бы еще раз пришел"
  • Любовь Успенская: "Это было ахренительно!"

Впереди новые эксперименты, благодаря которым пятерка ведущих будет выжимать из звезд все их физические и творческие ресурсы до последней капли. Еще никогда гости шоу "Студия СОЮЗ" не были такими уставшими... и довольными.

Галерея: шоу "Студия СОЮЗ" на ТНТ

Зрители ТНТ уже прекрасно знают, что караоке бывает экстремальным, с элементами борьбы сумо и даже в виде гонок. В новом сезоне сюда же добавится еще парочка элементов: математическое и квиз караоке. В первом случае, чтобы спеть песню, участникам первым делом нужно будет ее решить (1000 х 1000 = … алых роз), а во-втором, вместо пропущенного слова, выбрать один из трех предложенных вариантов ответа. Но и это еще не все!

В экспериментах "Вы орете великолепно" появятся дополнительные опции: в одном случае участник должен будет во время исполнения песни еще и выполнять задания ведущих, а во-втором петь, не слыша музыки, а руководствуясь исключительно командами одного из ведущих, который возьмет на себя роль штурмана.

И, наконец, в эксперименте "Косплей", ведущие шоу "Студия СОЮЗ" запишут и снимут сразу три клипа, два из которых полностью выдуманные и только один - это реально существующее видео от никому неизвестного автора.

Не пропустите новый сезон шоу "Студия СОЮЗ", с 3 сентября в 21:00 на ТНТ!

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ