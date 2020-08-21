Пт, 21.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции

В США продается дом с миниатюрной тюрьмой в подвале

ФОТО: House of Brokers

Иногда глобальный рынок недвижимости потрясают довольно неординарные предложения. Сейчас в продажу попал своеобразный дом, в погребе которого оборудована тюрьма на девять камер.

В штате Миссури, США, в продажу поступил двухэтажный дом шерифа, в погребе которого оборудована рабочая тюрьма. Снаружи дома ничто не свидетельствует о том, что за стенами находится место заключения - двухэтажный особняк построен в 1875 году и сливается с окружающей застройкой в стиле Викторианской эпохи.

ФОТО: House of Brokers

Общая площадь дома составляет 229 квадратных метров, у здания есть и двор площадью в 566 квадратных метров. В здании две спальни, одна большая ванна, кухня и гостиная, а также домашний офис. В свою очередь тюрьма скрывается за металлическими дверьми на кухне. В частной тюрьме размещены девять камер с административным помещением и туалетом.

ФОТО: House of Brokers

ФОТО: House of Brokers

В исторически небольшом семейном доме действительно находилась тюрьма - когда здание построили в 1875 году, это был дом шерифа и городская тюрьма. Стоит отметить, что сейчас тюрьму можно использовать как музей или для тематического ночлега AirBnb. Цена дома - 350 000 долларов.

ФОТО: House of Brokers

ФОТО: House of Brokers

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