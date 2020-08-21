В США продается дом с миниатюрной тюрьмой в подвале

В штате Миссури, США, в продажу поступил двухэтажный дом шерифа, в погребе которого оборудована рабочая тюрьма. Снаружи дома ничто не свидетельствует о том, что за стенами находится место заключения - двухэтажный особняк построен в 1875 году и сливается с окружающей застройкой в стиле Викторианской эпохи.

ФОТО: House of Brokers

Общая площадь дома составляет 229 квадратных метров, у здания есть и двор площадью в 566 квадратных метров. В здании две спальни, одна большая ванна, кухня и гостиная, а также домашний офис. В свою очередь тюрьма скрывается за металлическими дверьми на кухне. В частной тюрьме размещены девять камер с административным помещением и туалетом.

ФОТО: House of Brokers

ФОТО: House of Brokers

В исторически небольшом семейном доме действительно находилась тюрьма - когда здание построили в 1875 году, это был дом шерифа и городская тюрьма. Стоит отметить, что сейчас тюрьму можно использовать как музей или для тематического ночлега AirBnb. Цена дома - 350 000 долларов.

ФОТО: House of Brokers

ФОТО: House of Brokers