Регулярное пробуждение ночью может говорить о диабете, болезнях мочевого пузыря или сердца

Такой вывод делается по результатам Мониторинга здоровья BENU Aptieka, полученным в сотрудничестве с исследовательским центром SKDS.

Семейный врач Зане Зитмане объясняет, что регулярное пробуждение по ночам не только ухудшает трудоспособность, но и может указывать на наличие серьезных заболеваний - сахарного диабета, проблем с мочевым пузырем, сердечной недостаточности, а у мужчин - также заболеваний предстательной железы.

Любопытно, что ночные пробуждения больше характерны для женщин и русскоязычных жителей. Если среди мужчин каждую или почти каждую ночь просыпаются 30% респондентов, то у женщин этот показатель составляет 36%. Почти каждую ночь просыпаются 29% латышей и 39% русскоязычных.

Нарушения сна ночью - плохое самочувствие днем

Нарушения ночного сна вызывают на следующий день сонливость, усталость, апатию, человеку трудно проснуться, возникает чувство подавленности, снижается работоспособность, поясняет Зитмане. Нарушения сна нужно лечить, если эти симптомы сохраняются по крайней мере месяц.

Если вам кажется, что ночью вы не можете заснуть, а на следующий день хорошо себя чувствуете, то на самом деле оснований для беспокойства нет, так как необходимая продолжительность сна у разных людей может различаться.

При длительной бессоннице пациенты обычно жалуются на хроническую усталость, раздражительность, им трудно сосредоточится. Регулярные ночные пробуждения (чтобы попить или сходить в туалет) могут указывать на сахарный диабет, сердечную недостаточность или заболевания мочевого пузыря, однако нарушения сна могут быть вызваны также пережитым в дневное время стрессом, физической и эмоциональной перегрузкой, употреблением содержащих кофеин напитков в слишком больших количествах, приемом определенных медикаментов (если нарушения сна начинаются после назначения нового медикамента, необходимо проконсультироваться с семейным врачом).

Также проблемам со сном способствуют слишком высокая или низкая температура воздуха в спальне, недостаточное ее затемнение, слишком продолжительный обеденный сон, а также смена часовых поясов и другие проблемы со здоровьем.

По ночам чаще всего просыпаются пожилые люди

В ходе исследования выяснилось, что с увеличением возраста пробуждение по ночам становится значительно более частым явлением. В возрастной группе 18-24 лет каждую или почти каждую ночь просыпаются 13% респондентов, в возрасте 25-34 лет - 17%, 35-44 лет - 22%, 45-54 лет - 26%, 55-63 лет - 48%, а больше всего - респонденты в возрасте 64-75 лет - 66%. Зитмане отмечает, что у пожилых людей ночные пробуждения и нарушения сна встречаются часто. У пожилых нарушения сна чаще всего вызваны какими-то другими заболеваниями, например, болями в суставах.

К тому же, учитывая то, что у пожилых людей менее активный образ жизни, они могут спать меньше других - в среднем 5-6 часов.

Однако, если бессонница стала проблемой и мешает хорошему самочувствию в дневное время, необходимо проконсультироваться с семейным врачом.

Как решать проблему со сном?

Улучшению сна может способствовать выбор подходящих матраса и подушки. Днем должна быть также достаточная физическая нагрузка - не менее одного часа в день. Если занятия физическими упражнениями запланированы на вечер, желательно выбрать что-нибудь более спокойное, например, прогулку или скандинавскую ходьбу.

Активные занятия спортом предпочтительны в первой половине дня. Также перед сном не рекомендуется смотреть телевизор или пользоваться телефоном - вместо этого лучше почитать книгу. Во второй половине дня не следует пить напитки, содержащие кофеин, также нужно ограничить употребление алкоголя. Перед сном не следует есть - лучше что-нибудь перекусить, а главный прием пищи должен быть около полудня, а не вечером, также перед сном можно выпить какого-нибудь успокоительного чаю.

Решить проблемы со сном может помочь введение определенного режима сна.

Это значит, что каждый день, в том числе в выходные, ложиться спать и просыпаться нужно в одно время. Если нарушения сна по невыясненной причине продолжаются больше двух недель, необходимо проконсультироваться со своим семейным врачом.