Кто станет новым ведущим в новом сезоне шоу Stand Up на ТНТ?

Если сравнивать Stand Up и футбол, любимый вид спорта Руслана Белого, то комиков условно можно поделить на три больших дивизиона юмора.

В третьем - новички, прокачавшие десятки стендап-клубов и фестивалей, но ни разу не выступавшие на многомиллионную аудиторию телеканала. Их имена называть рано, пока они никому неизвестны, но со временем о них обязательно заговорит вся страна, и начинающие комики превратятся в звезд стендапа с гастрольным графиком, расписанным на месяцы.

Второй дивизион - закрепившиеся в «основе» КМС по юмору: Сергей Детков, Роман Косицын, Евгений Чебатков, Павел Дедищев, Виктория Складчикова, Дмитрий Гаврилов, Гурам Амарян и другие. Уже который год они уверенно выступают на сцене проекта, в популярных YouTube-шоу, имеют ярко выраженный почерк и беспроигрышные темы для своих монологов.

Ну, и первый дивизион, то есть вышка - легенды стендапа, некоторые из которых всего несколько лет назад приехали в Москву, а теперь, благодаря успеху в шоу Stand Up, колесят по стране с гастролями и выпускают собственные проекты в Youtube с миллионами просмотров. У них есть слава, тысячи поклонников по всей стране и рекламные контракты. Жизнь, можно сказать, удалась. Среди стендап-комиков первого дивизиона в новом сезоне выйдут на сцену: Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Руслан Белый, Слава Комиссаренко, Юлия Ахмедова, Тимур Каргинов, Нурлан Сабуров, Иван Абрамов и Алексей Щербаков.

ФОТО: Пресс-фото

Именно комикам первого дивизиона доверят провести по одному выпуску нового сезона. Да, это не опечатка и не ошибка. Теперь ведущим шоу Stand Up на ТНТ будет не только Руслан Белый! Все не просто так, этим шагом продюсеры проекта достигают сразу трех важных целей: теперь каждый новый выпуск шоу будет отличаться от предыдущего, а комики в качестве ведущих раскроются по-новому. И главное — зрители получат самый необычный сезон шоу.

Stand Up, новый сезон, с 30 августа в 22:00 на ТНТ

Галерея: Stand Up на ТНТ