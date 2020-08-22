"Я - нацист": в Эстонии пьяный подросток избил иностранного студента

Сообщается, что несовершеннолетний молодой человек с признаками алкогольного опьянения попросил у иностранного студента сигарету и получил отказ. После этого несовершеннолетний ударил студента в лицо.

Как предполагает потерпевший, конфликт возник на национальной почве. "Они подошли и спросили на эстонском, есть ли у меня сигарета. Я ответил им на английском, что нет. Они взбесились из-за того, что я не говорю на их языке", - сообщил студент.

"Если ты ударишь одного из нас, то будет расовая война. Я - нацист", - передал угрозу напавшего молодого человека потерпевший.

Иностранный студент, обучающийся в городе Тарту, мирно стоял после полуночи со своим другом на улице Рюйтли. "Они напали на нас - к счастью, у меня была под рукой велосипедная цепь, и я смог защитить себя, ударив одного из нападавших так, что у него выступили слезы", - сказал потерпевший.