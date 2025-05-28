Власти Германии пообещали Украине военную помощь в размере 5 млрд евро

Федеральное правительство пообещало Украине военную помощь в размере 5 миллиардов евро. Средства в том числе пойдут на "дополнительные пакеты боеприпасов для различных систем вооружения", сообщило Минообороны ФРГ.
Правительство Германии пообещало Украине дополнительную военную помощь в размере 5 миллиардов евро: помимо озвученного ранее финансирования производства в стране собственных дальнобойных ракет, эти средства будут направлены также и на "дополнительные пакеты боеприпасов для различных систем вооружения" и дополнительные "наземные системы вооружения и стрелковое оружие". Как сообщило федеральное министерство обороны по случаю визита в Берлин украинского президента Владимира Зеленского в среду, 28 мая, это позволит "достичь долгосрочного и устойчивого укрепления обороноспособности Украины и использования имеющихся в ней потенциала", говорится в сообщении.
Кроме того, будут финансироваться ремонтные предприятия военной техники в Украине, а также производство медицинского оборудования внутри страны, говорится в сообщении. Минобороны ФРГ также указало, что Киев подписал с немецким оборонным концерном Diehl договор, "в котором согласована поставка систем противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов", о чем было объявлено на встрече министра обороны Германии Бориса Писториуса (Boris Pistorius) с его украинским коллегой Рустемом Умеровым в Берлине.
Как отмечается в пресс-релизе, причиной принятия решения о дополнительной поддержке Украины стали "самые тяжелые с момента начала агрессивной войны против Украины российские авиаудары, в результате которых погибли и были ранены многие мирные жители, а также разрушены многие объекты, в первую очередь, гражданской инфраструктуры". Финансирование пакета помощи будет осуществляться за счет средств, уже выделенных бундестагом, пояснили в Минобороны ФРГ.
ФРГ финансирует производство в Украине дальнобойных ракет
Война РФ против Украины сблизила Берлин и Киев, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) во время приема Владимира Зеленского. По словам Мерца, Германия будет поддерживать Украину в получении оружия большой дальности. В частности, Берлин финансирует совместное производство в Украине дальнобойных ракет без ограничений по их использованию, указал он.
При этом канцлер подчеркнул, что дальнейшие детали такой помощи раскрываться не будут. Мерц также отказался комментировать возможную передачу Украине немецких крылатых ракет TAURUS. Германия также будет усиливать давление на Россию и сделает это в том числе для того, чтобы открыть путь к переговорам о мирном урегулировании, пообещал канцлер. Кроме того, Мерц заверил, что Берлин "сделает все" возможное, чтобы не допустить возобновления эксплуатации газопровода "Северный поток - 1" и начала работы "Северного потока - 2", разрушенных в результате взрывов.
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