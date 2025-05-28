Власти Германии пообещали Украине военную помощь в размере 5 млрд евро

Правительство Германии пообещало Украине дополнительную военную помощь в размере 5 миллиардов евро: помимо озвученного ранее финансирования производства в стране собственных дальнобойных ракет, эти средства будут направлены также и на "дополнительные пакеты боеприпасов для различных систем вооружения" и дополнительные "наземные системы вооружения и стрелковое оружие". Как сообщило федеральное министерство обороны по случаю визита в Берлин украинского президента Владимира Зеленского в среду, 28 мая, это позволит "достичь долгосрочного и устойчивого укрепления обороноспособности Украины и использования имеющихся в ней потенциала", говорится в сообщении.

Кроме того, будут финансироваться ремонтные предприятия военной техники в Украине, а также производство медицинского оборудования внутри страны, говорится в сообщении. Минобороны ФРГ также указало, что Киев подписал с немецким оборонным концерном Diehl договор, "в котором согласована поставка систем противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов", о чем было объявлено на встрече министра обороны Германии Бориса Писториуса (Boris Pistorius) с его украинским коллегой Рустемом Умеровым в Берлине.