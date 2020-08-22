Неделю прожила в лесу. Счастливая история спасения пропавшей 85-летней женщины в Эстонии

"Сегодня около 9 часа утра нам позвонил человек, который живет летом в волости Куусалу, что он увидел во дворе своего дома пожилую женщину, - говорит руководитель службы превенции и ведения делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас. - Хозяин позвал женщину в дом и, так как он знал, что в этом районе ищут заблудившуюся женщину, он связался с отделением полиции. Хозяин предложил женщине завтрак и вскоре на место приехал патруль и скорая помощь".

Сообщается, что скорая помощь оценила состояние здоровья женщины как удовлетворительное, но на всякий случай доставила ее в больницу для проверки здоровья. "Мы надеемся, что все в порядке, и Евгения скоро окажется дома", - прокомментировал Синикас.

Евгения отправилась в лес 14 августа около 11 часов. 15 августа родственники поняли, что Евгения пропала. В 14 часов они поехали искать женщину сами, а в 16.30 сообщили в полицию. Полиция получила сообщение об ее исчезновении в субботу, 15 августа, около 16.30, и сразу приступила к поискам с помощью служебных собак и дрона. В субботу вечером для участия в поисках собрались и добровольцы.

"Евгению искали с 15 августа, когда мы получили сообщение об ее исчезновении. Женщину искали дроном, вертолетом, собаками. Территория поиска была большая и вероятно, что Евгения постоянно передвигалась, надеясь самостоятельно выйти из хорошо известного ей леса, - отметил Райнис Синикас. - В поисках принимали активное участие добровольцы и мы благодарим всех людей, которые приходили искать Евгению".

"Этот случай настоящее чудо, женщина большой молодец, провести восемь дней в лесу может быть не по силам даже молодым людям, полным сил. Здесь помогли и теплая сухая погода и наличие ягод, которыми женщина питалась. Также выяснилось, что опыт ночевки в лесу у женщины уже был, но она ранее находила выход из леса самостоятельно, - рассказывает Синикас. -

Общаясь с Евгенией, выяснилось, что она видела круживший над лесом вертолет, но она осталась с воздуха незамеченной - на ней была темно-синяя куртка и зеленый платок. У женщины не было с собой мобильного телефона, чтобы сразу вызвать помощь.

В случае, если вы заблудились в лесу, мобильный телефон - это главный помощник. Также просим всех любителей грибов и ягод и их близких - одевайтесь при походе в лес ярко, вам не надо маскироваться, как это делают охотники. Например, светоотражательный жилет будет отражать свет прожектора вертолета или фонарика и светиться, как новогодняя елка, и в темноте. Так вас можно будет легче найти. Человек, уставший от долгого хождения, без еды и питья, может не иметь уже сил, чтобы звать на помощь, поэтому хорошо иметь при себе свисток".

Не идете в лес одни. Выберите в группе человека, который будет присматривать и за другими и который вызовет помощь, если кто-то потеряется.

Оповещайте всегда близких или соседей о том, куда планируете пойти и во сколько вернуться.

Если у ваших близких есть доступ к вашему жилью, оставьте дома в видном месте известие о том, куда и во сколько вы направляетесь.

Одевайтесь по погоде и надевайте по возможности яркую одежду.

Всегда носите головной убор, длинные штаны и кофту с длинными рукавами. Одежда поможет от солнца, царапин и укусов жуков. Обувь должна быть удобная и водонепроницаемая.

Берите с собой полностью заряженный телефон и положите его в закрывающийся карман или повесьте на шнурок, чтобы не потерять.

Возьмите с собой запасы еды и воды.

Возьмите с собой карманный фонарик и спички.

Если вы принимаете лекарства, то возьмите с собой соответствующие лекарства.

Запомните место входа в лес и по возможности отметьте это место лентой или полосой ткани.

Если у пожилого человека нет мобильного телефона, подарите ему телефон с большими кнопками, научите пользоваться, покажите, как звонить на 112. Даже если человек плохо слышит или ему трудно говорить, телефон можно будет позиционировать.

Если вы устали или чувствуете себя нехорошо, дойдите до открытой местности и присядьте в ней, чтобы вас было проще найти.

Попробуйте найти конкретное направление и двигайтесь в этом направлении. Соблюдая конкретный маршрут, вы дойдете либо до населенного пункта, либо до антропогенных объектов (дорога, канава), благодаря чему сможете получить дополнительную помощь и вас будет легче найти.