Неделю прожила в лесу. Счастливая история спасения пропавшей 85-летней женщины в Эстонии

Полиция Эстонии сообщила, что 85-летняя Евгения, которая в пятницу, 14 августа, утром пошла за ягодами в лес в волости Куусалу в деревне Лийапеэкси и пропала, сегодня, 22 августа, была найдена живой. Об этом пишет Rus.Postimees.
"Сегодня около 9 часа утра нам позвонил человек, который живет летом в волости Куусалу, что он увидел во дворе своего дома пожилую женщину, - говорит руководитель службы превенции и ведения делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас. - Хозяин позвал женщину в дом и, так как он знал, что в этом районе ищут заблудившуюся женщину, он связался с отделением полиции. Хозяин предложил женщине завтрак и вскоре на место приехал патруль и скорая помощь".
Сообщается, что скорая помощь оценила состояние здоровья женщины как удовлетворительное, но на всякий случай доставила ее в больницу для проверки здоровья. "Мы надеемся, что все в порядке, и Евгения скоро окажется дома", - прокомментировал Синикас.
Евгения отправилась в лес 14 августа около 11 часов. 15 августа родственники поняли, что Евгения пропала. В 14 часов они поехали искать женщину сами, а в 16.30 сообщили в полицию. Полиция получила сообщение об ее исчезновении в субботу, 15 августа, около 16.30, и сразу приступила к поискам с помощью служебных собак и дрона. В субботу вечером для участия в поисках собрались и добровольцы.
"Евгению искали с 15 августа, когда мы получили сообщение об ее исчезновении. Женщину искали дроном, вертолетом, собаками. Территория поиска была большая и вероятно, что Евгения постоянно передвигалась, надеясь самостоятельно выйти из хорошо известного ей леса, - отметил Райнис Синикас. - В поисках принимали активное участие добровольцы и мы благодарим всех людей, которые приходили искать Евгению".
"Этот случай настоящее чудо, женщина большой молодец, провести восемь дней в лесу может быть не по силам даже молодым людям, полным сил. Здесь помогли и теплая сухая погода и наличие ягод, которыми женщина питалась. Также выяснилось, что опыт ночевки в лесу у женщины уже был, но она ранее находила выход из леса самостоятельно, - рассказывает Синикас. -
Общаясь с Евгенией, выяснилось, что она видела круживший над лесом вертолет, но она осталась с воздуха незамеченной - на ней была темно-синяя куртка и зеленый платок. У женщины не было с собой мобильного телефона, чтобы сразу вызвать помощь.
В случае, если вы заблудились в лесу, мобильный телефон - это главный помощник. Также просим всех любителей грибов и ягод и их близких - одевайтесь при походе в лес ярко, вам не надо маскироваться, как это делают охотники. Например, светоотражательный жилет будет отражать свет прожектора вертолета или фонарика и светиться, как новогодняя елка, и в темноте. Так вас можно будет легче найти. Человек, уставший от долгого хождения, без еды и питья, может не иметь уже сил, чтобы звать на помощь, поэтому хорошо иметь при себе свисток".
- Не идете в лес одни. Выберите в группе человека, который будет присматривать и за другими и который вызовет помощь, если кто-то потеряется.
- Оповещайте всегда близких или соседей о том, куда планируете пойти и во сколько вернуться.
- Если у ваших близких есть доступ к вашему жилью, оставьте дома в видном месте известие о том, куда и во сколько вы направляетесь.
- Одевайтесь по погоде и надевайте по возможности яркую одежду.
- Всегда носите головной убор, длинные штаны и кофту с длинными рукавами. Одежда поможет от солнца, царапин и укусов жуков. Обувь должна быть удобная и водонепроницаемая.
- Берите с собой полностью заряженный телефон и положите его в закрывающийся карман или повесьте на шнурок, чтобы не потерять.
- Возьмите с собой запасы еды и воды.
- Возьмите с собой карманный фонарик и спички.
- Если вы принимаете лекарства, то возьмите с собой соответствующие лекарства.
- Запомните место входа в лес и по возможности отметьте это место лентой или полосой ткани.
- Если у пожилого человека нет мобильного телефона, подарите ему телефон с большими кнопками, научите пользоваться, покажите, как звонить на 112. Даже если человек плохо слышит или ему трудно говорить, телефон можно будет позиционировать.
- Если вы устали или чувствуете себя нехорошо, дойдите до открытой местности и присядьте в ней, чтобы вас было проще найти.
- Попробуйте найти конкретное направление и двигайтесь в этом направлении. Соблюдая конкретный маршрут, вы дойдете либо до населенного пункта, либо до антропогенных объектов (дорога, канава), благодаря чему сможете получить дополнительную помощь и вас будет легче найти.
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