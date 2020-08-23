В Риге в цепочку в поддержку народа Беларуси выстроились почти 400 человек

Мероприятие посетил и президент Эгил Левитс, который вначале стоял в цепи в ее начале у памятника Свободы, а затем отправился к музею Народного фронта Латвии.

Галерея: Акция в Риге в поддержку Беларуси

В цепочку выстроились люди разных возрастов, в том числе и несколько политиков, представляющих "Для развития/За!" и "Прогрессивных" и "Честь служить Риге". В частности, агентство LETA заметило Олега Бурова, Байбу Розентале, Мартиньша Стакиса, Юриса Пуце, Ивара Иябса и Сандру Калниете.

Участники акции держали в руках бело-красно-белый флаг Беларуси, а также флаги Латвии, Литвы и Эстонии. В конце цепочки у музея Народного фронта Латвии люди держали в руках большой флаг Беларуси, который протянулся по всей длине улицы Вецпилсетас.

Напомним, в воскресенье мероприятия в честь годовщины Балтийского пути проходят под знаком солидарности с народом Беларуси, сообщила агентству LETA директор организации "Латвийский гражданский альянс" Кристина Зонберга.

После шествия вдоль белорусской границы Мейкшани - Пиедруя главное мероприятие акции состоялось в 12:00 в поселке Пиедруя Краславского края, который разделен с белорусской Друей лишь Даугавой. Участники мероприятия встанут в символическую цепь и поднимут исторический бело-красно-белый флаг Беларуси, который пронесли во время шествия почти 70 км.

Зонберга напомнила, насколько важна была такая поддержка для народа Латвии во время борьбы за независимость, и призвала поддержать белорусов. Участников акции призывают снимать фото и видео и размещать в социальных сетях под хэштегом международной акции #FreedomWay.

После символических акций в Латвии часть участников продолжит путь в столицу Литвы Вильнюс, чтобы присоединиться к крупнейшей в Балтии акции солидарности с Беларусью и встать в цепь людей от Вильнюса до белорусской границы.