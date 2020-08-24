Минобороны Беларуси сообщило о перехвате литовского "зонда с антигосударственной символикой"

По данным военного ведомства, 23 августа около 19:30 зонд попытался нарушить воздушное пространство Беларуси в Ошмянском районе, который граничит с Литвой.

"Благодаря решительным действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил по ПВО (противовоздушная оборона. - Прим.ред.) полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия", - сказано в сообщении Минобороны Беларуси.

В Twitter-аккаунте "Чай з варэннем" появилась фотография воздушного шара в цветах флага, который белорусы используют на акциях протеста из-за выборов президента.

Для предотвращение примерно такого уровня антигосударственной угрозы подняли несколько МИ-24 pic.twitter.com/1zEApsQOUy — Чай з варэннем (@belteanews) August 24, 2020

В Минобороны Беларуси посчитали произошедшее "провокацией со стороны Литовской Республики". Белорусский МИД подготовит ноту для литовской стороны.