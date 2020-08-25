Вт, 25.08.2020
Как мы уже ранее дали понять, НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны. Оана Лунгеску, пресс-секретарь НАТО

Коля, вертолет, автоматы: "семейные прогулки" Александра Лукашенко
Видео

ФОТО: AP/Scanpix

23 августа пресс-служба Александра Лукашенко выпустила видео с участием его сына - 15-летнего (!) Николая. Что удивительного? Дело в том, что подросток на кадрах облачен в военную экипировку, а в руках у него автомат Калашникова. Именно в таком виде сын сопровождал отца. Естественно, это событие не могло остаться незамеченным. 

Как пишет "Медуза", видео было распространено очень скоро после прошедшей в Минске очередной акции протеста.

Видео: "Семейные прогулки" Александра Лукашенко

Реакция в соцсетях

Первым взорвался, естественно, Twitter. 

Но многие (как и мы) уже давно следят за Грустным Коленькой. Стоит отметить, что аккаунт среагировал оперативно.

 

Что нового в TikTok? Ну пока фанатки "Краша Всея Руси" отмалчиваются и ставят музыкальные видео с Колей. 

Вот тут музыка просто так и говорит о том, как Коля крут:

@votreroyaume

В новостях пишут что это Коля! ##колялукашенко ##беларусь ##александрлукашенко ##николайлукашенко ##крашвсеяруси ##ямыколя

♬ оригинальный звук - votreroyaume

Теперь стало немного печальнее.  

@votreroyaume

😣 ##колялукашенко ##беларусь ##александрлукашенко ##николайлукашенко ##крашвсеяруси ##ямыколя

♬ оригинальный звук - votreroyaume
@votreroyaume

Ему ведь всего 15... ##колялукашенко ##беларусь ##александрлукашенко ##николайлукашенко ##ямыколя

♬ оригинальный звук - votreroyaume

А теперь серьезно...

Как передает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс", созданный белорусской оппозицией координационный совет по мирной передаче власти призвал правоохранительные органы выяснить, почему несовершеннолетнему Николаю был выдан автомат Калашникова.

"Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание", - приводит издание слова члена президиума координационного совета Марии Колесниковой.

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