Коля, вертолет, автоматы: "семейные прогулки" Александра Лукашенко

Как пишет "Медуза", видео было распространено очень скоро после прошедшей в Минске очередной акции протеста.

Видео: "Семейные прогулки" Александра Лукашенко

Реакция в соцсетях

Первым взорвался, естественно, Twitter.

У фюрера 2 союзника: секретарша и Коленька. pic.twitter.com/SOCh0GbKE0 — Вал Мишель (@VALMICHEL7) August 23, 2020

Кажется Коленька учебный год сдаст автоматом. Особенно НВП (или как оно там у них называется) — rerevues ⚪🔴⚪ (@RErevues) August 24, 2020

Коленька Лукашенко ещё девственность не потерял, а папа уже хочет чтобы он потерял жизнь... — Иосиф Лeвинcoн 🇳🇱 (@Osya_Levinson) August 23, 2020

Но многие (как и мы) уже давно следят за Грустным Коленькой. Стоит отметить, что аккаунт среагировал оперативно.





Увидел папу с автоматом. Пошёл на всякий случай делать уроки. — Грустный Коленька (@sadmikalai) August 23, 2020

Ну, как? Мне идёт военная форма? — Грустный Коленька (@sadmikalai) August 23, 2020

Увидел у папы в руках автомат и на всякий случай взял свой, чтобы уравнять шансы. — Грустный Коленька (@sadmikalai) August 23, 2020

Подсунул сегодня папе другие таблетки. Результат вы видели сами. — Грустный Коленька (@sadmikalai) August 23, 2020

Российские политтехнологи на выходные уехали на родину, поэтому мы вчера с папой импровизировали. — Грустный Коленька (@sadmikalai) August 24, 2020

Что нового в TikTok? Ну пока фанатки "Краша Всея Руси" отмалчиваются и ставят музыкальные видео с Колей.

Вот тут музыка просто так и говорит о том, как Коля крут:

Теперь стало немного печальнее.

А теперь серьезно...

Как передает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс", созданный белорусской оппозицией координационный совет по мирной передаче власти призвал правоохранительные органы выяснить, почему несовершеннолетнему Николаю был выдан автомат Калашникова.

"Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание", - приводит издание слова члена президиума координационного совета Марии Колесниковой.