Коля, вертолет, автоматы: "семейные прогулки" Александра Лукашенко
23 августа пресс-служба Александра Лукашенко выпустила видео с участием его сына - 15-летнего (!) Николая. Что удивительного? Дело в том, что подросток на кадрах облачен в военную экипировку, а в руках у него автомат Калашникова. Именно в таком виде сын сопровождал отца. Естественно, это событие не могло остаться незамеченным.
Как пишет "Медуза", видео было распространено очень скоро после прошедшей в Минске очередной акции протеста.
Видео: "Семейные прогулки" Александра Лукашенко
Реакция в соцсетях
Первым взорвался, естественно, Twitter.
У фюрера 2 союзника: секретарша и Коленька. pic.twitter.com/SOCh0GbKE0— Вал Мишель (@VALMICHEL7) August 23, 2020
Шаришь, Коля-Коленька? pic.twitter.com/TLWVPUqfgb— Резнов (@reznov_ru) August 24, 2020
Кажется Коленька учебный год сдаст автоматом. Особенно НВП (или как оно там у них называется)— rerevues ⚪🔴⚪ (@RErevues) August 24, 2020
Коленька Лукашенко ещё девственность не потерял, а папа уже хочет чтобы он потерял жизнь...— Иосиф Лeвинcoн 🇳🇱 (@Osya_Levinson) August 23, 2020
Но многие (как и мы) уже давно следят за Грустным Коленькой. Стоит отметить, что аккаунт среагировал оперативно.
Увидел папу с автоматом. Пошёл на всякий случай делать уроки.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 23, 2020
Ну, как? Мне идёт военная форма?— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 23, 2020
Увидел у папы в руках автомат и на всякий случай взял свой, чтобы уравнять шансы.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 23, 2020
Подсунул сегодня папе другие таблетки. Результат вы видели сами.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 23, 2020
Российские политтехнологи на выходные уехали на родину, поэтому мы вчера с папой импровизировали.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 24, 2020
Что нового в TikTok? Ну пока фанатки "Краша Всея Руси" отмалчиваются и ставят музыкальные видео с Колей.
Вот тут музыка просто так и говорит о том, как Коля крут:
@votreroyaume
В новостях пишут что это Коля! ##колялукашенко ##беларусь ##александрлукашенко ##николайлукашенко ##крашвсеяруси ##ямыколя♬ оригинальный звук - votreroyaume
Теперь стало немного печальнее.
@votreroyaume
😣 ##колялукашенко ##беларусь ##александрлукашенко ##николайлукашенко ##крашвсеяруси ##ямыколя♬ оригинальный звук - votreroyaume
@votreroyaume
Ему ведь всего 15... ##колялукашенко ##беларусь ##александрлукашенко ##николайлукашенко ##ямыколя♬ оригинальный звук - votreroyaume
А теперь серьезно...
Как передает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс", созданный белорусской оппозицией координационный совет по мирной передаче власти призвал правоохранительные органы выяснить, почему несовершеннолетнему Николаю был выдан автомат Калашникова.
"Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание", - приводит издание слова члена президиума координационного совета Марии Колесниковой.
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