Меркель призвала Россию найти и наказать виновных в отравлении Алексея Навального

До этого сообщалось, что Меркель и Маас отметили, что, согласно данным берлинской клиники Charité, клинические исследования указывают на отравление Алексея Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель одной из первых предложила помощь семье Алексея Навального после того, как российского оппозиционера госпитализировали.

После того, как Навального перевезли на лечение в Берлин, его соратник Леонид Волков поблагодарил правительство Германии и лично Меркель, "обеспечивших международную поддержку, помогавших с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности".

Напомним, в понедельник, 24 августа, немецкая больница Charité, в которой проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, заявила, что результаты его обследования свидетельствуют об отравлении.

В официальном сообщении немецких врачей сказано, что "результаты клинического обследования свидетельствуют об интоксикации веществом из группы активных веществ, которые называются "Ингибиторы холинэстеразы".

"Медуза" отмечает, что к ингибиторам холинэстеразы относятся в том числе нервно-паралитические газы, в частности, фосфорорганические отравляющие вещества класса "Новичок" - этим ядом в 2018 году были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Прогнозов о состоянии оппозиционера пока нет. Charité отмечает, что "пациент остается в реанимации и по-прежнему находится в искусственной коме".