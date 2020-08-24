Немецкая больница Charité заявила, что Навальный был отравлен

В официальном сообщении немецких врачей сказано, что "результаты клинического обследования свидетельствуют об интоксикации веществом из группы активных веществ, которые называются "Ингибиторы холинэстеразы".

"Точный состав вещества пока неизвестен, начат дальнейший широкий анализ. Воздействие токсина, то есть ингибирование ацетилхолинэстеразы в организме было неоднократно доказано в независимых лабораториях", - сказано в сообщении.

Справка "Медузы": К ингибиторам холинэстеразы относятся в том числе нервно-паралитические газы, в частности, фосфорорганические отравляющие вещества класса "Новичок" - этим ядом в 2018 году были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Charité также добавляет, что "пациент остается в реанимации и по-прежнему находится в искусственной коме".

"Его состояние остается серьезным, но в настоящий момент непосредственной угрозы его жизни нет", - сказано в заявлении больницы.

Прогнозов о состоянии оппозиционера пока нет, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Врачи немецкой клиники Шарите подтвердили, что Навальный был отравлен - веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Состояние Алексея стабильное, но он по-прежнему в коме. Прогнозов пока нет — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 24, 2020

"Медуза" сообщает, что немецкие медики контактируют с женой политика Юлией Навальной.

Напомним, утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. В пятницу, 21 августа, главврач Омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский назвал предварительный диагноз политика - нарушение обмена веществ.

В Омск прибыли немецкие врачи. Семья настаивала на транспортировке политика в Германию. Первоначально российские специалисты не разрешили транспортировку пациента, подчеркнув, что перелет в таком состоянии несет риск. Они отметили, что решение принято вместе с немецкими специалистами. Сторонники политика в эту версию не верили.

Позднее врачи из Омска разрешили передать Алексея Навального для транспортировки в Германию "на страх и риск" его родственников. Врачи Омской больницы скорой помощи №1 окончательно исключили версию об отравлении Алексея Навального.

Утром 22 августа Алексея Навального доставили на самолете в берлинскую клинику Charité. Операция по его вывозу была сопряжена со многими трудностями. Полиция Германии установила возле госпиталя Charité в Берлине круглосуточную охрану.

Галерея: Как Навального транспортировали в немецкую клинику

Уголовное дело о возможном отравлении также не возбуждено.