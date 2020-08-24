Пн, 24.08.2020
Навальный переживает отравление, но как политик он будет выведен из строя на месяцы. Если он пройдет через это без вреда, на что мы все надеемся, то его точно не будет на политической арене как минимум месяц-два. Яка Бизил, кинопродюсер и правозащитник
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Правительство Германии: Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен

Алексей Навальный

ФОТО: SERGEI ILNITSKY / EPA

Власти Германии полагают, что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен. Как сообщает "Медуза", об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт.

Штеффен Зайберт также отметил, что на официальном уровне власти Германии не делали приглашения политику, но помогали при его транспортировке. 

Галерея: Навального готовят к транспортировке в Берлин

Что случилось?

Утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. В пятницу, 21 августа, главврач Омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский назвал предварительный диагноз политика - нарушение обмена веществ.

В Омск прибыли немецкие врачи. Семья настаивала на транспортировке политика в Германию. Первоначально российские специалисты не разрешили транспортировку пациента, подчеркнув, что перелет в таком состоянии несет риск. Они отметили, что решение принято вместе с немецкими специалистами. Сторонники политика в эту версию не верили.

Позднее врачи из Омска разрешили передать Алексея Навального для транспортировки в Германию "на страх и риск" его родственников. Врачи Омской больницы скорой помощи №1 окончательно исключили версию об отравлении Алексея Навального, сообщил заместитель главного врача Анатолий Калиниченко.

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