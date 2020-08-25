Из той же серии, что "Новичок". Что говорят врачи об отравлении Навального

Эксперт затруднился с ответом на вопрос по поводу сроков выведения вещества из организма, но добавил, что современная техника позволяет находить "нанограммы" тех или иных веществ спустя "дни, недели и месяцы".

Как лечить Навального и каковы возможные последствия?

Фремдерман сказал Би-би-си, что антидотом для такого яда, как ИХЭ, действительно является атропин - его внутривенно вводят в больших дозах. Никто из омских врачей публично не говорил, что Навальному проводили атропинизацию, заметил врач.

"Из выступлений медиков можно предположить, что в Омске ограничились лечением синдромов - говорили о вентиляции легких и так далее, - говорит врач. - Вопрос об атропине приобретает очень важное значение. Если ему не давали атропин в больших дозах, значит от врачей в Омске скрывали, что человека отравили. Если они давали атропин в больших дозах, значит они знали, что его отравили. Указано это может быть только в переводном эпикризе и истории болезни в Омске, которую мы вряд ли увидим".

Ранее Минздрав Омской области сообщил, что российская сторона готова отправить в Германию результаты исследований Навального, чтобы врачи могли проследить "всю клиническую динамику" его состояния.

Фремдерман обратил внимание, что ингибиторы выводятся из организма "очень быстро". "Возможно Навального не выпускали в Германию, потому что хотели видеть дальнейшую динамику", говорит он.

"Если кто-то в Омске предполагал такого типа отравление, атропин - это первое что должно вводиться, - говорит Балонов. - Тем более что он доступен где угодно и стоит три копейки".

В свою очередь, Владимир Углев, один из разработчиков семейства отравляющих веществ "Новичок", в разговоре с Би-би-си удивился, что для лечения Навального используют именно атропин. "Именно для "Новичка" атропин не является антидотом. При попытке лечить им жертв картина, наоборот, ухудшается. Если применяется атропин, то, скорее всего, Навальный был поражен не боевым отравляющим веществом, а веществами антихолиностеразного действия. Ими лечат различные болезни, связанные с проводимостью нервного импульса".

Углев при этом допустил, что вещество, о котором говорят в "Шарите", могли определить и российские врачи. "Но там [в больнице] же были люди в шинелях", - намекнул он.

"У "Новичка" могут быть специфические антидоты, которые применяются для деактивации и вывода вещества из организма. Скорее всего они доступны военной медицине - "Новичок" же не лекарство, а боевой препарат, - рассуждает Балонов. - Но атропин вводить правильно и нужно в плане симптоматического лечения при отравлении ингибиторами ацетилхолинэстеразы".

Как пояснил врач, атропин универсально работает как антидот противодействия и помогает избежать побочных эффектов. Поэтому атропин и вводится вместе с ингибитором ацетилхолинэстеразы после операции, отметил анестезиолог.