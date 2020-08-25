Кремль "не нашел повода" для уголовного расследования отравления Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видит повода для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального. Об этом пишет "Медуза".
По словам Пескова, сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому.
"Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме", - сказал пресс-секретарь президента России.
Песков добавил, что повод для расследования появится, когда будет установлено вещество и будет подтверждено, что Навальный отравлен.
Говоря об обвинениях в том, что на Навального могло быть совершено покушение, Песков заявил: "Это пустой шум".
Песков также прокомментировал заявление берлинской клиники Charité о том, что у Навального диагностировано отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По мнению Пескова, немецкие врачи не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске.
Галерея: Навального транспортируют в клинику Charité в Германии
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!