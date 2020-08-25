Кремль "не нашел повода" для уголовного расследования отравления Навального

По словам Пескова, сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому.

"Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме", - сказал пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что повод для расследования появится, когда будет установлено вещество и будет подтверждено, что Навальный отравлен.

Говоря об обвинениях в том, что на Навального могло быть совершено покушение, Песков заявил: "Это пустой шум".

Песков также прокомментировал заявление берлинской клиники Charité о том, что у Навального диагностировано отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По мнению Пескова, немецкие врачи не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске.

Галерея: Навального транспортируют в клинику Charité в Германии