Кто лечился в клинике Charité, куда отпустили на лечение Навального

​В переводе с французского "Charité" означает "благотворительность" или "милосердие". Такое название получила и крупнейшая больница Европы - знаменитая берлинская университетская клиника Charité.

Клиника известна далеко за пределами Германии. Больница, основанная в 1710 году как чумной лазарет, в данный момент является многопрофильным медицинском центром, где оказывают помощь пациентам с самыми разными заболеваниями. В больничном комплексе в целом насчитывается порядка 3000 коек. Здесь работают 13 000 сотрудников и ежегодно проходят лечение около 800 000 амбулаторных и стационарных пациентов.

Помимо рядовых граждан, лечиться сюда едут и знаменитости со всего мира. Ни для кого не секрет, что многие богатые и известные пациенты - к примеру, из России или Саудовской Аравии - именно здесь получают медицинскую помощь. Разумеется, на условиях анонимности.

В числе пациентов - Меркель, Штайнмайер, Тимошенко…

Некоторые немецкие политики, впрочем, не делают из посещения клиники тайны: так, в 2011 году канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) в Charité прооперировали колено, а нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) стал здесь донором почки для своей жены.

Юлия Тимошенко и врачи Charité, 2014 год ФОТО: /picture-alliance / dpa

Charité неоднократно принимала и зарубежных оппозиционных политиков, привлекая внимание международных СМИ. В 2014 году, к примеру, здесь проходила лечение Юлия Тимошенко. После двух с половиной лет, проведенных в тюрьме, ей был поставлен диагноз "сдвиг межпозвоночных дисков": экс-премьер Украины могла передвигаться только в инвалидной коляске. Как и остальные зарубежные пациенты, лечение в Германии Тимошенко оплачивала сама.

… и Петр Верзилов

Издатель онлайн-издания "Медиазона" и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов сообщил, что лично договаривался о лечении Навального в Charité. В сентябре 2018 года Верзилов сам попал в схожую ситуацию: тогда ему внезапно стало плохо, он начал терять зрение, речь и способность двигаться. После нескольких дней в токсикореанимации московских больниц Верзилов был переправлен в берлинскую Charité.

Петр Верзилов с родителями в клинике Charité, 2018 год ФОТО: /picture-alliance / dpa

Немецкие врачи высказали уверенность в том, что Петр был отравлен, но не смогли установить, каким веществом. Неофициально родственникам врачи в Москве говорили об отравлении атропином, как говорила другая участница Pussy Riot, Надежда Толоконникова, или другими антихолинергическими препаратами. Петр назвал отравление местью за свое расследование убийства трех российских журналистов в Центральной африканской республике летом 2018 года.

В Twitter Верзилов сравнил свои симптомы с симптомами Навального и написал, что его отравление "очень похоже".