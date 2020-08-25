"Если это насилие, можете меня распять". Пробст нашумевшей общины прервал молчание

Во вторник, 25 августа, руководитель "Общины горного благословения", пробст Андрей Мединьш прервал молчание и устроил продолжительную пресс-конференцию, на которой прокомментировал сообщения о нарушении прав детей в Брукнском поместье - месте, где проживает община. Предлагаем главные моменты, прозвучавшие в речи Мединьша.
Почему так долго молчал?
Андрей Мединьш начал речь с объяснения своего молчания, так как после новостей о нарушениях в Брукнском поместье с ним невозможно было связаться:
"Да, я намеренно молчал, потому что мне казалось, что у вас достаточно материала для переваривания", - сказал Мединьш.
"Первое - я хочу поблагодарить народ Латвии, представителей разных религий, которые находятся здесь. Вам небезразлично, что здесь происходит. Хочу поблагодарить за эмоциональную, духовную поддержку. Люди, которые меня знают, знают Брукну. Спасибо за силу, которую я получил за это время", - заявил пробст.
Во время пресс-конференции он обратился к журналистам и отдал им дань уважения. "Несмотря на то, что некоторые были разочарованы тем, что не встретили меня и не получили ответа на телефонные звонки, здесь речь идет не об информации, а об энергии.
Зачем мне пытаться оправдываться, доказывать, что я лучше? На самом деле это не нужно", - признался Мединьш.
С чего все началось?
На пресс-конференции Мединьш заявил, что якобы имеющиеся нарушения были придуманы отцом одного из детей, который так отомстил за то, что его ребенка "выкинули" из поместья.
Пастор признал, что благодарен Богу за все происходящее, так как это "фантастическая реклама" для него и его общины. Он не видит причин оправдывать себя, так как обвинения еще не расследованы, не выявлены, а "он уже в глазах общества - "большая свинья", но принимает это "с большой любовью".
"Это делает меня схожим с Иисусом, и я этим горжусь. Я не боюсь тюрьмы и очернения, жизнь меня закалила", - признался Мединьш.
О том, кто убежал с поля, бросив инструменты
Объясняя случай, когда человек убежал с поля во время работы, Мединьш упомянул, что женщина действительно сбежала, потому что она был удивлена и напугана появлением телевидения.
Что такое Брукна?
"Этот рассказ не вчерашний или позавчерашний. Все началось много лет назад... с момента, когда я служил в Афганистане. Когда из 600 нас осталось 40, - рассказал Мединьш. - Для меня всегда был важен этот подарок жизни... Так началась Брукна".
Пробст пояснил, что такое Брукна: "Это не я. Нас 300 человек. Это влияет не только на меня, но и на всех людей, живущих в общине".
Он подчеркнул, что в общине принят уникальный порядок:
"Здесь никто не может сказать - я не пойду купаться, я не пойду молиться... Это первое правило - мы все делаем вместе".
Также Мединьш отметил, что берет на себя "моральную ответственность за тени сомнения относительно Католической церкви". По его словам, у общины нет "ничего общего с Католической церковью, кроме благословения, позволяющего выполнять духовную работу".
Помимо этого Мединьш подчеркнул, что он - не единственный, кто помогает детям: "Были и госучреждения, которых сейчас больше нет. Есть места, двери которых государство должно открыть для этих брошенных, нежеланных людей".
Правила общины
Пробст отметил, что проживающие в Брукнском поместье люди должны соблюдать очень строгие правила и дисциплину, однако, если они этим недовольны, они могут покинуть общину в любой момент. Он также отметил, что это первая жалоба на "Общину горного благословения".
Мединьш подчеркнул, что обвинения в том, что дети работают по 13 часов в день и им недоступна вода, являются ложными. Все, кто идет работать в поле, каждое утро берут с собой воду, заявил он.
По его словам, клеветой является и то, что в поместье не оказывается медицинская помощь. Он рассказал о случае, когда у пожилой женщины, прибывшей в поместье после длительного употребления алкоголя, начался приступ эпилепсии.
"Мы не вызывали ей скорую помощь, а позволили преодолеть судороги", - сказал Мединьш.
Комментируя наказание детей, он заявил, что у каждого есть свой объем работы, который необходимо выполнить.
"Я могу это сделать за 15 минут, за два часа или делать весь день и ничего не сделать. Но у нас принцип справедливости - мы закончим день, когда все завершат то, что от них требуется. Что здесь неправильного? Особенно если мы это делаем вместе, а не только дети", - указал Мединьш.
При этом пробст пояснил, что по средам и пятницам в общине соблюдается пост, который учит воздержанию.
"Чай, вода, хлеб, варенье, может, еще что-то. В чае что-то противоестественное? От этого надо беречь детей?" - спросил он.
Пробст поделился одним случаем из личного опыта: "Те, кто меня не знает, 13 лет в моей жизни рядом была великолепная бабуля, внучку которой мы приняли здесь. Единственный случай в библиотеке - молодой человек психовал и хлопнул дверьми. Анне было 89 лет. Она спросила: "Почему ты хлопаешь дверьми?". Он ответил: "Иди ты, ты мне ночью отс***шь?" Ответьте мне, как бы вы поступили?".
Мединьш признал, что за такое поведение взял подростка за шкирку, поставил на колени и сказал три часа подряд извиняться перед Анной.
"Застрелите меня сегодня. Я поставил его на колени и сказал просить прощения. Если это насилие - пожалуйста, можете меня распять".
О проблемных подростках
По словам Мединьша, уже некоторое время в Брукне ищут помощи и родители подростков, которые не в силах справиться с ними самостоятельно.
В общине позволяется жить только при условии, что все делается вместе - нет такого "отдельного образа жизни". Если для родителей это приемлемо, если дети и подростки это приемлют, они могут там жить, рассказал Мединьш.
За некоторыми из детей, обитающими в общине, следили и сиротские суды, и детские дома:
"Родителям говорили: единственные, кто может забрать твоего ребенка - это Брукна".
По словам пробста, он "за 10 лет никому не сказал нет" и, несмотря на скандал, получил "духовную благодарность", а дети стали "великолепными, большими людьми".
В то же время он не считает это своей личной заслугой: "Все строит община. Я один из всех. Мы это делаем вместе. Мы это сделаем вместе".
Мединьш подчеркнул, что "Брукна - это не учреждение для перевоспитания подростков". По его мнению, "дети - не проблема, проблема - это родители, потерявшие авторитет".
"Может, это моя самая большая ошибка, я не смогу сказать "нет" тем родителям, которые попросят помощи. Куда слать тех подростков, у которых проблемы с полицией, родительскими правами? У меня нет проблем. Мы вместе встаем, работаем, молимся. У нас нет спланированной программы, рабочих часов. Мы проживаем жизнь", - рассказывает он.
Андрей Мединьш признался, что не боится смерти и его можно хоть сегодня распять на кресте: "Вы можете меня осудить, обвинить. Я все это приму с любовью".
Пробст отметил, что у Брукны фантастические отношения и сотрудничество с сиротскими судами, защитниками прав детей, пробацией и судьями, присылающими тех, кому светит колония.
"Чем уникальна Брукна? Тем, что двери здесь никогда не закрыты. Здесь открыто. Даже ночью. Вы можете тут жить, потому что я и мы ничего не скрываем. Ничего!".
По словам Мединьша, в Брукне нет забора, решеток, приезжают родители, дважды в день ходит автобус.
"В любой момент можно уехать. Это просто проживание жизни", - рассказывал он.
Слова поддержки
Епископ Елгавской епархии Эдвард Павловский назвал предвзятой представленную в СМИ информацию о проверках VBTAI в Брукнском поместье. Комментируя утверждения о том, что в общине наркоманы и алкоголики живут рядом с детьми, он спросил: разве присутствующие ни разу в жизни не пробовали алкоголь?
Епископ также подверг сомнению обвинения в том, что детям в поместье не оказывается медицинская помощь, ведь никто из них в медицинской помощи пока не нуждался. Кроме того, по его словам, во время полевых работ невозможно обеспечить дежурство врачей.
"Если уже два утверждения неверны, я даже читать дальше не буду", - подытожил он, добавив, что таким образом может быть сфабрикована и другая информация.
В свою очередь директор Барбельской основной школы для мальчиков Илона Блума заявила, что Мединьш для коллектива школы и его воспитанников является "большим отцом".
Она предложила установить скрытые камеры, чтобы посмотреть, как дети ценят и радуются общению с пробстом.
Агентство LETA заметило, что в зале во время пресс-конференции находилась большая группа сторонников Мединьша и членов общины. Несколько раз в поддержку его слов в зале звучали аплодисменты и одобрительные возгласы.
В заключении речи
В заключениие Мединьш также призвал всех жителей Латвии в любое время суток приходить в общину: "Спасибо всем, я не упрекаю вас, я вас не сужу. Здесь есть и отец, который все это начал. И еще угрожал - я тебя закопаю, если выкинешь меня. И он это и написал. Я благодарен Богу, который дает мне силы не опускаться в грязь", - заявил пробст.
В конце своей речи Мединьш также заявил, что согласен с организацией по защите прав детей, что "возможно, это неподходящая среда для подростков и молодых людей - жить с наркоманами".
"Эти люди очень отличаются от тех, кто до сих пор пьет в Риге, колется. Эти люди в пути. Я буду защищать свою общину, своих алкоголиков, других зависимых, так как они живут с надеждой, что так больше не будет", - отметил пробст.
Мединьш также сказал, что "проблема молодежи не в наркотиках, азартных играх или алкоголе. Единственная их проблема - это недостаток жизненного опыта".
"Я хочу вас успокоить - я уважаю порядок государства, его решения. Я не против этого порядка. Я готов сотрудничать. Я хочу, чтобы мы помогли государству действовать. Проблема не в криминальном подростке. Нет примера, за кем следовать. Я готов вместе с общиной делать семинары, звать специалистов. Всех! Чтобы что-то поменялось", - подытожил пробст.
Контекст:
- На днях стало известно, что проживающие в Брукнском поместье несовершеннолетние несоразмерно большое количество часов в день были заняты на сельскохозяйственных работах, а если ребенок не выполнял установленную дневную норму, работа продолжалась и в ночное время.
- В результате проверки VBTAI вместе с представителем Бюро омбудсмена констатировали, что дети там заняты на сельскохозяйственных работах от 10 до 12 часов в день без возможности получить медицинскую помощь, а в случае проступков их наказывали, ограничивая в еде.
- VBTAI также получила информацию о случаях, когда дети чувствовали себя плохо или даже теряли сознание из-за долгого рабочего дня и отсутствия воды во время работы в поле на жаре.
- Также были получены сообщения о нескольких эпизодах физического и эмоционального насилия.
- Дополнительным риском для детей является то, что они ежедневно находятся рядом с совершеннолетними лицами, которые имеют судимости за различные нарушения закона, а также с людьми с различными зависимостями.
- Информация о результатах проверки передана для дальнейшей оценки в Государственную полицию, Продовольственно-ветеринарную службу и Государственную трудовую инспекцию.
Видео: Пресс-конференция "Общины горного благословения"
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