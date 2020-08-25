"Если это насилие, можете меня распять". Пробст нашумевшей общины прервал молчание

Брукнское поместье ФОТО: LETA

Почему так долго молчал?

Андрей Мединьш начал речь с объяснения своего молчания, так как после новостей о нарушениях в Брукнском поместье с ним невозможно было связаться:

"Да, я намеренно молчал, потому что мне казалось, что у вас достаточно материала для переваривания", - сказал Мединьш.

"Первое - я хочу поблагодарить народ Латвии, представителей разных религий, которые находятся здесь. Вам небезразлично, что здесь происходит. Хочу поблагодарить за эмоциональную, духовную поддержку. Люди, которые меня знают, знают Брукну. Спасибо за силу, которую я получил за это время", - заявил пробст.

Во время пресс-конференции он обратился к журналистам и отдал им дань уважения. "Несмотря на то, что некоторые были разочарованы тем, что не встретили меня и не получили ответа на телефонные звонки, здесь речь идет не об информации, а об энергии.

Зачем мне пытаться оправдываться, доказывать, что я лучше? На самом деле это не нужно", - признался Мединьш.

С чего все началось?

На пресс-конференции Мединьш заявил, что якобы имеющиеся нарушения были придуманы отцом одного из детей, который так отомстил за то, что его ребенка "выкинули" из поместья.

Пастор признал, что благодарен Богу за все происходящее, так как это "фантастическая реклама" для него и его общины. Он не видит причин оправдывать себя, так как обвинения еще не расследованы, не выявлены, а "он уже в глазах общества - "большая свинья", но принимает это "с большой любовью".

"Это делает меня схожим с Иисусом, и я этим горжусь. Я не боюсь тюрьмы и очернения, жизнь меня закалила", - признался Мединьш.

О том, кто убежал с поля, бросив инструменты

Объясняя случай, когда человек убежал с поля во время работы, Мединьш упомянул, что женщина действительно сбежала, потому что она был удивлена и напугана появлением телевидения.

Что такое Брукна?

"Этот рассказ не вчерашний или позавчерашний. Все началось много лет назад... с момента, когда я служил в Афганистане. Когда из 600 нас осталось 40, - рассказал Мединьш. - Для меня всегда был важен этот подарок жизни... Так началась Брукна".

Пробст пояснил, что такое Брукна: "Это не я. Нас 300 человек. Это влияет не только на меня, но и на всех людей, живущих в общине".

Он подчеркнул, что в общине принят уникальный порядок:

"Здесь никто не может сказать - я не пойду купаться, я не пойду молиться... Это первое правило - мы все делаем вместе".

Также Мединьш отметил, что берет на себя "моральную ответственность за тени сомнения относительно Католической церкви". По его словам, у общины нет "ничего общего с Католической церковью, кроме благословения, позволяющего выполнять духовную работу".