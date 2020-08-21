"Бросили инструменты и спешно ушли": новая проверка в "Общине горного благословения"

Напомним, как стало известно ранее, проживающие в Брукнском поместье несовершеннолетние несоразмерно большое количество часов в день были заняты на сельскохозяйственных работах, а, если ребенок не выполнял установленную дневную норму, работа продолжалась и в ночное время.

Прибыв на повторную проверку в поместье, специалисты констатировали, что там находится по меньшей мере один несовершеннолетний, а во время бесед было констатировано, что детей там было больше.

Приехав в Барбельскую основную школу для мальчиков, созданную общиной, от местных жителей специалисты узнали,

что работавшие в поле дети, узнав о проверке, бросили рабочие инструменты и спешно ушли.

Информация об этом передана Госполиции.

В Государственной трудовой инспекции (VDI) агентству LETA сообщили, что специалисты VDI в пятницу, 21 августа, приехали в Брукнское поместье, однако в ходе проверки пришли к выводу, что на данный момент дети там не работают, все занятые на работах люди являются совершеннолетними и работают добровольно, а на условия труда не жалуются.

С руководителем общины, священником Андреем Мединьшем агентству LETA связаться пока не удалось.

Принимая во внимание заявление VBTAI о ситуации в Брукнском поместье, Госполиция начала ведомственную проверку.