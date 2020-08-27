Конечно, речь о Национальном объединении. Мы все прекрасно помним уже легендарное "Русские идут!". Если сначала это было запугивание тем, что Россия вот-вот нападет на Латвию, то позднее лозунг органично превратился в уже народный анекдот в духе Maisiņš vajg? (в переводе с латышского - "Мешочек надо?").

Также не было понятно, каким именно образом партия единолично могла бы сдерживать потенциальные военные действия, потому что у меня перед глазами представляются лишь полуголые мужчины, которые сцепились локтями для того, чтобы не пустить танки через границу у Абрене.

Вскоре "Русские идут!" себя исчерпало, потому что даже самые боязливые поняли, что в принципе всю нашу жизнь русские здесь были и никуда не исчезнут.

В свою очередь, запугивание латышей в качестве обратной реакции вызвало мобилизацию русскоязычных избирателей и последовавшие за этим десять лет "Согласия".

Стало понятно, что необходимо новое зло, которым можно попугать избирателей, и в этот момент на горизонте всплыл абсолютно новый спасательный круг - наводнение беженцев в Европе, поэтому лозунг органично можно было преобразовать в "Беженцы идут!". Да, беженцы хотят украсть наши рабочие места, отнять латышских девушек и уничтожить все латышское. Не пройдет много времени, как в Lido можно будет купить только кебабы, а в списке самых популярных латышских имен Яниса и Петериса подвинут Ахмед и Мухаммед. Как тут не голосовать?

Конечно, оказалось, что, как и большая часть латышей, отправившихся искать счастье и лучшие условия жизни за границей, так и беженцы вовсе не хотят тут жить. Можно даже сказать, что из Латвии бегут даже беженцы, поэтому в центре ищущих пристанище в Муцениеки из 450 доступных мест обычно занято хорошо если 50. Таким образом, до конца не сработало и "Беженцы идут!".

Иронично то, что кто-то всегда ИДЕТ перед выборами, поэтому неудивительно, что лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс вернулся к старым методам вылова голосов и в середине июля выступил с заявлением, что:

"На предстоящих выборах рижанам придется выбирать - город станет Ригой прайда и радуги, 9 мая или 18 ноября". То есть - "Геи идут!".

Да, именно так, наконец найдено очередное зло, которое идет, чтобы уничтожить латышское мироощущение и разрушить наши семьи.

Абсолютно ясно, что в тот момент, когда Национальное объединение не будет доминировать на выборах в Рижскую думу, в городе распахнутся междименсионные двери в Содом и Гоморру, к первенцу каждого депутата прилипнет гей, а парящие в воздухе голые писюны станут обычным явлением в столице.

Как обычно, и на этот раз по поводу своей хрупкой гетеросексуальности больше всех распереживались именно самые публично активные националисты.

Янис Иесалниекс, например, провел Twitter-опрос, в котором спросил, что выберут рижане:

A) Рига прайда;

B) Рига 9 мая;

C) Рига 18 ноября.

То есть: А) Геи идут! Б) Русские идут! С) Латышское мироощущение, скландраусисы, соломенные обереги, много гетеросексуальных детей, которые не принимают участие в прайдах, и жены, которые не бьют рабарбарами.

Однако если откинуть запугивание и предрассудки, то ясно, что из всех ответов лишь один направлен в будущее, а остальные ведут к оплакиванию прошлого, или в "Сад судьбы" (Likteņdārzs), или в парк Победы.

Очень надеюсь, что рижане не будут ленивыми дураками и примут участие в выборах.

И если решат голосовать за Национальное объединение, то будут это делать потому, что верят в видение Цилинскиса и других вполне толковых кандидатов, а не в страхи самых хрупких мужей партии.