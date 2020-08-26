Пт, 28.08.2020
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Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"

Глава ЦИК: идея электронных выборов "поставлена на паузу"

Кристине Берзиня

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Идея введения в Латвии электронных выборов в настоящее время "поставлена на паузу", сказала в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристина Берзиня.

По ее словам, хотя еще несколько лет назад была принята концепция о необходимости электронных выборов, за последнее время никаких шагов в этом направлении не делалось.

Две основные причины - обеспокоенность по поводу кибербезопасности и неспособность обеспечить полную тайну голосования, что является важным элементом демократии.

"Скажем так: в настоящее время мы поставили на паузу [введение электронных выборов], потому что я не чувствую поддержки большинства и в парламенте, которому положено эту идею продвигать", - сказала руководитель ЦИК.

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