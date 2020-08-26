В дом незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Цепкало пришли с обыском

"Кто проводит обыск, мы не знаем, очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем", - цитирует Веронику Цепкало портал.

Напомним, 24 июля экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей. По словам Цепкало, его предупредили друзья в правоохранительных органах о том, что дана команда о его аресте. Кроме того, к детям, по словам супругов, в школу пришли работники прокуратуры и начали у учителей, завуча, директора школы требовать, чтобы они подписывали какие-то бумаги в отношении одного из детей Цепкало. Генпрокуратура отвергла эти домыслы.