Пт, 28.08.2020
Путин подражал Лукашенко в своих методах правления – или, скорее, плохого правления. В этом смысле можно сказать, что Путин ученик Лукашенко. Но в их сегодняшних отношениях "хвост виляет собакой". Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
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  • 45-минутная остановка для успокоения. В Эстонии может появиться необычное наказание для "лихачей"

45-минутная остановка для успокоения. В Эстонии может появиться необычное наказание для "лихачей"

Полицейский рейд.

ФОТО: Küllike Rooväli

Министерство юстиции Эстонии предлагает правительству поддержать поправки к Уголовно-процессуальному кодексу и Закону о дорожном движении, чтобы в качестве методов воздействия на нарушителей ПДД включить в закон принудительную успокоительную остановку. Об этом рассказывает Rus.Postimees.

Законопроект подразумевает, что водитель, превысивший скорость, сможет выбрать: оплатить штраф или выполнить другой предусмотренный законом метод воздействия, например, 45-минутную остановку для успокоения.

Остановка для успокоения предусматривается только в отношении более легких проступков.

Метод воздействия назначается человеку вместе с условным штрафом. Это значит, что, если человек соглашается соблюдать условия метода воздействия, он не должен платить штраф.

Остановку для успокоения можно будет использовать только в случае превышения скорости не более, чем на 20 км/ч. В рамках упрощенного производства сейчас в Эстонии за это нарушение назначается штраф, сумма которого получается путем умножения числа превышенных километров на три.

Изменения могут вступить в силу 1 декабря 2020.

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