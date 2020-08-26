45-минутная остановка для успокоения. В Эстонии может появиться необычное наказание для "лихачей"

Законопроект подразумевает, что водитель, превысивший скорость, сможет выбрать: оплатить штраф или выполнить другой предусмотренный законом метод воздействия, например, 45-минутную остановку для успокоения.

Остановка для успокоения предусматривается только в отношении более легких проступков.

Метод воздействия назначается человеку вместе с условным штрафом. Это значит, что, если человек соглашается соблюдать условия метода воздействия, он не должен платить штраф.

Остановку для успокоения можно будет использовать только в случае превышения скорости не более, чем на 20 км/ч. В рамках упрощенного производства сейчас в Эстонии за это нарушение назначается штраф, сумма которого получается путем умножения числа превышенных километров на три.

Изменения могут вступить в силу 1 декабря 2020.