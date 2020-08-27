Скоро в школу - полезные советы, как позаботиться о здоровье и благополучии ребенка

Следует помнить, что большое значение для укрепления иммунитета ребенка и здоровья в целом имеет сон. Его недостаток может сделать организм ребенка более чувствительным к болезням, снижая естественные защитные способности организма, поэтому родителям рекомендуется сформировать и следить за выполнением правильного режима сна ребенка. Лучшему сну может способствовать ванна перед сном, а также проветривание спальни.

Полноценное и сбалансированное питание для детей

Заботясь о том, чтобы у школьника было все необходимое для учебы, нельзя забывать и о полноценном питании: оно влияет на здоровье, самочувствие, радость жизни, а в долгосрочной перспективе - и на успеваемость. С начала сентября ребенку понадобится дополнительная энергия, чтобы каждый рабочий день проводить за партой, а также, чтобы после школы посещать различные внешкольные занятия, поэтому особенно большое внимание следует уделять питанию ребенка, одновременно обеспечивая его разнообразие, сбалансированность и умеренность.

Это значит, что в рационе должно быть достаточное количество белков, жиров, углеводов, воды, а также витаминов.

Самым большим источником витаминов являются фрукты и овощи. Они должны составлять почти половину ежедневного количества пищи. Детям рекомендуется есть примерно 4-5 раз в день, обеспечивая в рационе достаточно большое количество фруктов и овощей. Лучше всего, если в меню будут входить фрукты и овощи разного цвета, ведь каждый цвет обладает своими биологически активными веществами и витаминами. При выборе разнообразных фруктов и овощей организм будет обеспечен значительной частью необходимых ему микроэлементов, поэтому в свое повседневное меню необходимо включать продукты по крайней мере двух разных цветов.

Например, красного цвета (паприка, помидоры, вишня, красная смородина) и зеленого цвета (огурцы, брокколи, сельдерей, горошек).

Значение завтраков для растущего организма

Детям с утра требуется достаточно много энергии и питательных веществ, чтобы в школе они чувствовали себя бодрыми и работоспособными, поэтому завтрак является важным приемом пищи для школьника. Энергия ребенка после сна истощена, поэтому ее надо восстановить, чтобы можно было сконцентрироваться на предстоящем дне и не испытывать голода до следующего приема пищи.

Для детского завтрака рекомендуется выбирать блюда, богатые сложными углеводами: каши, несладкие зерновые хлопья, цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями.

После такой еды энергии у ребенка хватит надолго, а также он не скоро почувствует голод. Зачастую утренняя спешка не позволяет ребенку проснуться и подготовиться к утреннему действию, из-за чего у ребенка не бывает аппетита. В таких случаях рекомендуется пересмотреть режим дня ребенка, да и самих родителей. В виде исключения ребенку вместо завтрака можно дать с собой в школу фрукты или какую-нибудь полезную закуску. Между тем, если обед в школе у ребенка предполагается уже в 11 часов, то из-за отказа от завтрака беспокоиться не стоит.