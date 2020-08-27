Скоро в школу - полезные советы, как позаботиться о здоровье и благополучии ребенка

Стремительно приближается сентябрь и новый учебный год, который в этом году будет не таким, как обычно. Хотя первое сентября - это праздник для школьников, их родителей и учителей, правда и то, что у некоторых новый учебный год способен вызвать стресс, особенно в нынешнем году - из-за коронавируса произошли перемены, и не понятно, чего следует ожидать в ближайшее время.
Чтобы учеба в школе доставляла больше радости, чем беспокойства, фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга обращает усиленное внимание на эмоциональное здоровье ребенка и укрепление иммунитета. Как этого добиться, объясняет фармацевт.
Для снижения стресса - спокойная атмосфера и проявление внимания дома
С началом нового учебного года у ребенка может возникнуть стресс. Это может быть реакция организма на различные ситуации в течение дня. Стресс у ребенка может проявляться в виде поведенческих расстройств - трудностей коммуникации, раздражительности и лжи, что служит тревожным сигналом для родителей.
В подобных случаях родителям рекомендуется понаблюдать, что может вызвать стресс в повседневных делах ребенка, и найти решение ситуации.
Стресс может являться также причиной какой-нибудь болезни, например, насморка, повышенной температуры, кашля и головной боли. Это наиболее распространенные симптомы, с которыми сейчас сталкиваются дети из начальной школы в первые недели учебного года.
Чтобы облегчить ребенку первые дни в школе, следует заблаговременно приучать его к "режиму школьного утра", поэтому желательно за неделю до школы начать приучать ребенка к ранним подъемам и прочей повседневной рутине. Не менее важно родителям проводить время с ребенком после возвращения из школы. Например, рекомендуется ужинать вместе, а не каждому в своей комнате, и обсуждать события за день, выясняя, как ребенок себя чувствует после прошедшего дня. Для снижения стресса у ребенка фармацевт советует давать ребенку успокаивающий чай с мелиссой или ромашкой. Если у ребенка были стрессовые ситуации, то родителям рекомендуется вместе с ребенком провести несколько дней дома в спокойных условиях.
60 минут для укрепления иммунитета
Если в прошлом учебном году на детский насморк и кашель мы смотрели с пониманием, то с началом нового учебного года, из-за возможного распространения вирусов, особенно важно задуматься об иммунитете своего ребенка. Для укрепления иммунитета, улучшения физического и эмоционального здоровья ребенка, а также для снижения стресса рекомендуется следить за тем, сколько времени ребенок проводит на свежем воздухе. В течение дня достаточно 60 минут прогулок, посещения игровой площадки, катания на самокате, активных игр или подобных активных действий.
Витамины для детей - также для профилактики
Прежде чем ребенок пойдет в школу, родителям следует помнить, что и дети дополнительно должны получать витамины. Фармацевт отмечает, что одним из важнейших является Omega-3, который содержит полезные для растущего ребенка жирные кислоты, содействует способности к концентрации, развивает когнитивные способности, улучшает процессы обмена веществ и укрепляет иммунитет. Детям рекомендуется также принимать витамины С и группы В, которые укрепят нервную систему ребенка, будут способствовать физической и духовной работоспособности организма, а также улучшат ночной сон. Сохранить здоровье организма могут помочь и натуральные усилители иммунитета.
Это могут быть добавленные к чаю мед и лимон, а также клюква и ягоды облепихи.
Следует помнить, что большое значение для укрепления иммунитета ребенка и здоровья в целом имеет сон. Его недостаток может сделать организм ребенка более чувствительным к болезням, снижая естественные защитные способности организма, поэтому родителям рекомендуется сформировать и следить за выполнением правильного режима сна ребенка. Лучшему сну может способствовать ванна перед сном, а также проветривание спальни.
Полноценное и сбалансированное питание для детей
Заботясь о том, чтобы у школьника было все необходимое для учебы, нельзя забывать и о полноценном питании: оно влияет на здоровье, самочувствие, радость жизни, а в долгосрочной перспективе - и на успеваемость. С начала сентября ребенку понадобится дополнительная энергия, чтобы каждый рабочий день проводить за партой, а также, чтобы после школы посещать различные внешкольные занятия, поэтому особенно большое внимание следует уделять питанию ребенка, одновременно обеспечивая его разнообразие, сбалансированность и умеренность.
Это значит, что в рационе должно быть достаточное количество белков, жиров, углеводов, воды, а также витаминов.
Самым большим источником витаминов являются фрукты и овощи. Они должны составлять почти половину ежедневного количества пищи. Детям рекомендуется есть примерно 4-5 раз в день, обеспечивая в рационе достаточно большое количество фруктов и овощей. Лучше всего, если в меню будут входить фрукты и овощи разного цвета, ведь каждый цвет обладает своими биологически активными веществами и витаминами. При выборе разнообразных фруктов и овощей организм будет обеспечен значительной частью необходимых ему микроэлементов, поэтому в свое повседневное меню необходимо включать продукты по крайней мере двух разных цветов.
Например, красного цвета (паприка, помидоры, вишня, красная смородина) и зеленого цвета (огурцы, брокколи, сельдерей, горошек).
Значение завтраков для растущего организма
Детям с утра требуется достаточно много энергии и питательных веществ, чтобы в школе они чувствовали себя бодрыми и работоспособными, поэтому завтрак является важным приемом пищи для школьника. Энергия ребенка после сна истощена, поэтому ее надо восстановить, чтобы можно было сконцентрироваться на предстоящем дне и не испытывать голода до следующего приема пищи.
Для детского завтрака рекомендуется выбирать блюда, богатые сложными углеводами: каши, несладкие зерновые хлопья, цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями.
После такой еды энергии у ребенка хватит надолго, а также он не скоро почувствует голод. Зачастую утренняя спешка не позволяет ребенку проснуться и подготовиться к утреннему действию, из-за чего у ребенка не бывает аппетита. В таких случаях рекомендуется пересмотреть режим дня ребенка, да и самих родителей. В виде исключения ребенку вместо завтрака можно дать с собой в школу фрукты или какую-нибудь полезную закуску. Между тем, если обед в школе у ребенка предполагается уже в 11 часов, то из-за отказа от завтрака беспокоиться не стоит.
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