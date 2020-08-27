Издание: После убийства Бункуса опустошили два его сейфа

Вскоре после убийства пожилая женщина забрала содержимое сейфа - "несколько пакетов и большую пачку денег, состоящую из разных банкнот", хотя раньше никогда к сейфу даже не подходила. Мать погибшего - Даце Бункус - считает, что это было сделано по просьбе брата Мартиньша Каспарса Бункуса и ее бывшего мужа Оярса Бункуса.

По словам Даце Бункус, ее сын хранил в сейфе важные документы и деньги.

Мать допускает, что таким образом в распоряжение полиции не попала информация о больших объемах наличных денег, которые хранил Бункус, а также следователи не получили потенциально ценные улики - информацию и документы.

Ir отмечает, что, вероятнее всего, полиции не известно о содержимом сейфов. Кроме того, сейфы, которыми администратор пользовался, прикрываясь именем своей бабушки, вызывают подозрения об операциях с крупными суммами денег неясного происхождения. Это, в свою очередь, не соответствует декларированному финансовому положению Мартиньша Бункуса, поскольку в 2017 году он не декларировал наличные деньги.

Убийство Бункуса было тщательно спланировано, и к его реализации причастны представители организованной преступности, однако за два года в уголовном деле так и не появилось никаких видимых результатов, по-прежнему нет подозреваемых, пишет издание.

На данный момент основной версией в расследовании является профессиональная деятельность Бункуса. В последние годы своей жизни он участвовал в ликвидации Trasta komercbanka (TKB), официально заработав на этом более миллиона евро. В то же время в последние месяцы Бункус принимал активное участие в деле ликвидации ABLV banka, выступая против самоликвидации банка, запланированной владельцем и впоследствии принятой государством. Полиция пока не определила, какое из направлений расследования убийства могло быть верным, но мать жертвы обращает внимание правоохранителей именно на процесс ликвидации ТКB.

Даце Бункус в качестве одного из основных направлений расследования убийства сына выдвигает этот процесс неплатежеспособности и в данном контексте призывает к ответу старшего брата Мартиньша - Каспарса. "Это незаслуженно забытый факт, что Каспарс Бункус тоже играет очень важную роль в этом деле и имеет огромное влияние на администратора TKB Армандса Расу. Более того, после смерти Мартиньша Армандс Раса сделал очень большие выплаты компаниям, связанным с Каспарсом Бункусом", - указывает женщина в письме правоохранительным органам. Она отмечает, что неясно, за что именно были сделаны эти выплаты и не были ли они "произведены за незаконную деятельность".

Администратор Раса не захотел комментировать заявления матери погибшего. В свою очередь Каспарс Бункус отрицал, что имел какое-либо отношение к делу о несостоятельности TKB "и любым связанным с ним вопросам". Как временный опекун своей бабушки Каспарс Бункус не дал ответов на вопросы о происхождении денег в банковских сейфах.

Издание Ir попросило администратора Расу ответить, причастно ли бюро Бункуса к ликвидации TKB, сколько он получил и за какие услуги. Раса отвечать отказался. Издание подсчитало, что гонорары администратора в этом процессе немаленькие - согласно данным за 2017 год, администратору и его помощнику выплачивалось 30% от полученных средств. Информация, собранная Ir из ежемесячных отчетов неплатежеспособных банков, показывает, что в 2018 году администратору Расе и его помощнику было выплачено 1,12 миллиона евро, в 2019 году - 1,38 миллиона евро, а в первом полугодии этого года - 1,24 миллиона евро.

Судя по информации, указанной в декларации госслужащего, Раса сохранил лишь небольшую часть этой суммы, а львиную долю средств, полученных в процессе ликвидации TKB, "отдал кому-то другому", допускает издание.

В 2018 году Раса задекларировал доход от хозяйственной деятельности и работы юристом в размере 24 900 0 евро, а в 2019 году - 273 000 евро.

"Если предположить, что опубликованные вознаграждения администратора TKB полностью указаны с учетом НДС, то получается, что Раса отдал более 70% - за два года это неполные 1,5 миллиона евро.

Раса эти данные не прокомментировал, а бюро Бункуса не дало никакого ответа. Кристапс Бункус, младший брат Мартиньша Бункуса, в письменном ответе указал, что "мы не можем высказывать мнение, касающееся доходов другого лица и их использования, потому что эти вопросы являются частным делом Армандса Расы".

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