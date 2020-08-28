Современная и безопасная связь со школьником - смарт-часы с Multi-SIM

Мобильный телефон не всегда является абсолютной необходимостью для школьника, однако многим все же очень важно, чтобы была возможна повседневная коммуникация с ребенком. К счастью, есть возможность использовать широкий спектр предложений при покупке нового мобильного телефона для школьника.

Иногда покупку смартфона "сопровождает" его азартное использование, поэтому для того, чтобы ограничить время, которое ребенок проводит с мобильным телефоном, одним из решений может быть дополнительная покупка смарт-часов, которые школьник будет носить каждый день и сможет выполнять классические функции телефона. Преимущество - ограниченное время использования различных приложений.

Как работают данные смарт-часы?

Приобретая мобильный телефон для каждодневного использования школьника есть возможность укомплектовать его смарт-часами - у них широкий спектр различных функций, которые синхронизируются с телефоном. Новейшие технологии предлагают подключение устройства к Multi-SIM карте, а именно: у вас будет один номер на двух SIM картах. Одна SIM карта будет в мобильном телефоне, вторая - в смарт-часах.

Это означает, что, звоня на мобильный телефон ребенка, когда его нет рядом с устройством, вы будете звонить на смарт-часы. Это решение не только занимает меньше места, но и предоставляет дополнительные функции - с помощью смарт-часов вы можете общаться всегда и везде, даже в тех случаях, когда мобильного телефона нет поблизости или у него разрядилась батарея. Таким образом, если мобильный телефон ребенка выключиться, с ним все равно можно будет связаться.

С помощью смарт-часов удобно делать и получать звонки, сообщения, а также использовать Интернет.

Стоит также упомянуть, что, используя смарт-часы, вам не нужен отдельный тарифный план - он идентичен тому, который используется на телефоне. Смарт-часы полноценно работают также и без Bluetooth-соединения, однако нужно принимать во внимание, что и телефон, и смарт-часы должны работать в одной мобильной сети, чтобы использовать их вместе.

Статья вышла в сотрудничестве с LMT.