ЦИК добавит бюллетени без печати о предварительном голосовании к общим результатам выборов

ЦИК рассматривала этот вопрос после того, как выяснилось, что на двух избирательных участках 14 конвертов были выданы без печати о предварительном голосовании. Позже поступила информация о такой же проблеме еще на одном участке.

Ранее в инструкции ЦИК была норма о том, что не проштампованные во время предварительного голосования конверты не являются действительными. Позже она была исключена. Как рассказала руководитель ЦИК Кристине Берзиня, цель этой нормы заключалась в том, чтобы уберечь содержание урны от "провокаций" - чтобы кто-нибудь не подбросил конверт.

Теперь принято решение, что непроштампованные конверты будут подсчитаны отдельно, и по результатам будет составлен отдельный протокол.