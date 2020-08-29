В воскресенье ожидается более сухая и теплая погода

Температура воздуха в ночь на воскресенье составит +11..+17 градусов, во многих районах ожидается дымка, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер.

Днем в юго-восточной части страны небо снова затянут облака, вечером местами в Латгале и Селии возможен сильный дождь.

В Риге в последнее воскресенье августа небо будет частично затянуто облаками, возможен небольшой кратковременный дождь, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и до +21 градуса днем.