Сб, 29.08.2020
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Светлана Тихановская

В воскресенье ожидается более сухая и теплая погода

Иллюстративное фото

ФОТО: Artūrs Arājs/LETA

В воскресенье в Латвии дождь ожидается только местами, выглянет солнце, а температура воздуха повысится до +17..+22 градусов, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха в ночь на воскресенье составит +11..+17 градусов, во многих районах ожидается дымка, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер.

Днем в юго-восточной части страны небо снова затянут облака, вечером местами в Латгале и Селии возможен сильный дождь.

В Риге в последнее воскресенье августа небо будет частично затянуто облаками, возможен небольшой кратковременный дождь, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и до +21 градуса днем.

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