Вс, 30.08.2020
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Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"

Трогательно! Бывший пациент Детской больницы пожертвовал ей свою первую зарплату

ФОТО: Ekrānšāviņš

Фонд детской больницы получил особое пожертвование. 17-летний Роберт Асериньш несколько лет назад пообещал пожертвовать фонду свою первую зарплату. И он сдержал свое слово, сообщает Panorāma.

Роберт более года провел в отделении Гематоонкологии Детской больницы, поэтому хотел своим поступком поблагодарить врачей больницы и людей, которые помогали ему в нелегкой борьбе с опухолью мозга.

Роберт не считает, что своим пожертвованием сделал нечто особенное. 

"Я думаю, это только логично, совсем небольшая компенсация", - пояснил он. "Я понимаю, что моя зарплата не была столь большой, чтобы компенсировать то, насколько мне помогли, но теперь, насколько я мог, я отплатил".

После перенесенной болезни и облучения ясно, что мечта о карьере баскетболиста не осуществится, но баскетбол навсегда останется в жизни Роберта.

Видео: Сюжет Panorāma на латышском языке 

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