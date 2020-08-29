Трогательно! Бывший пациент Детской больницы пожертвовал ей свою первую зарплату

Роберт более года провел в отделении Гематоонкологии Детской больницы, поэтому хотел своим поступком поблагодарить врачей больницы и людей, которые помогали ему в нелегкой борьбе с опухолью мозга.

Роберт не считает, что своим пожертвованием сделал нечто особенное.

"Я думаю, это только логично, совсем небольшая компенсация", - пояснил он. "Я понимаю, что моя зарплата не была столь большой, чтобы компенсировать то, насколько мне помогли, но теперь, насколько я мог, я отплатил".

После перенесенной болезни и облучения ясно, что мечта о карьере баскетболиста не осуществится, но баскетбол навсегда останется в жизни Роберта.

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