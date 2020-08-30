Голоса подсчитаны! На выборах победили "Для развития/За!" и "Прогрессивные". Всего в думу прошли семь списков

Официальные результаты:

Наибольшее количество голосов получил список объединения партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" - 26,16%.

На втором месте - "Согласие" с 16,89% голосов избирателей, на третьем - "Новое Единство", за которое проголосовали 15,24% избирателей.

За национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK и Латвийское объединение регионов свои голоса отдали 9,64% избирателей, а за "Честь служить Риге" - 7,72%.

За Русский союз Латвии проголосовали 6,52% рижан, за Новую консервативную партию - 6,39%.

В свою очередь за пределами барьера в 5% остались Союз "зеленых" и крестьян (4,07%), "Альтернатива" (3,03%) "Новое Согласие" (1,70%), KPV LV (1,12%), партия "Едины для Латвии" (0,34%), "Справедливость" (0,23%), Партия действия (0,18%) и Партия центра (0,15%).

Галерея: Выборы в Рижскую думу