В следующей Рижской думе почти две трети составят новые депутаты

На предыдущих выборах 32 мандата получил объединенный список "Согласия" и партии "Честь служить Риге" ("ЧСР"). 21 мандат имело "Согласие", 11 - "ЧСР". Правда, в конце работы думы прошлого созыва во фракции "Согласие" работали 16 депутатов, в "ЧСР" - 12.

В новой думе обе партии вместе набрали 17 мандатов: "Согласие" - 12, "ЧСР" - пять.

Работу в Рижской думе продолжат депутаты "Согласия" Михаил Каменецкий, Вадим Фальков, Сандрис Бергманис, Андрей Козлов и Анна Владова, а также Эйжения Алдермане, которая прошлый раз избиралась по списку "ЧСР". От "ЧСР" в думе останутся Олег Буров, Дайнис Турлайс и Айнарс Баштикс.

На прошлых выборах список Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии "Для развития Латвии" получил девять мандатов, а в конце созыва в этой фракции было восемь депутатов.

Из них в новую думу прошли Виестурс Зепс, Марис Мичеревскис, Ивета Ратиника и Анете Екабсоне-Жогота.

У Новой консервативной партии (НКП) в предыдущей думе было девять мандатов, в конце созыва - семь.

Из этой партии в Рижской думе продолжат работать Янис Озолс и Валтерс Бергс.

Национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK в прошлой думе имело шесть мандатов, в конце созыва - пять.

В думе продолжат работать Дайнис Лоцис и Юргис Клотиньш.

"Новое Единство" и в думе нового созыва продолжат представлять те же депутаты - Вилнис Кирсис, Олаф Пулкс, Инесе Андерсоне и Лаурис Эренпрейсс.

Уже сообщалось, что на внеочередных выборах в Рижскую думу победил объединенный список "Для развития"/За!"/"Прогрессивные".