Непроштампованные конверты: ЦИК обратится в Службу государственной безопасности

Реагируя на информацию о том, что на 97-м избирательном участке на выборах Рижской думы, который находился в Рижской классической гимназии, избирателям для голосования было выдано значительное количество конвертов без печатей участковой комиссии, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после закрытия участков собрались на заседание, на котором было принято решение обратиться в Службу государственной безопасности (СГБ) с просьбой провести проверку обстоятельств, сообщили в ЦИК.