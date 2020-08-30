Наглядно: потенциальный состав новой Рижской думы

По данным с сайта Центральной избирательной комиссии, в Рижскую думу прошли семь политических сил.

Победивший список "Для развития/За!" и "Прогрессивных" получит 18 депутатских мандатов,

"Согласие" - 12,

"Новое Единство" - 10,

Visu Latvijai!-TB/LNNK и Латвийское объединение регионов - 7,

"Честь служить Риге" - 5,

Русский союз Латвии и Новая консервативная партия - по 4.

Из списка "Для развития/За!" и "Прогрессивных" мандаты предположительно получат:

Мартиньш Стакис, Анете Екабсоне-Жогота, Мартиньш Коссович, Эдмунд Цепуритис, Антонина Ненашева, Марис Мичеревскис, Агнесе Логина, Ивета Ратника, Виестурс Зепс, Алия Турлая, Селина Ванцане, Виестурс Клейнбергс, Мирослав Кодис, Юстине Пантелеева, Лайма Гейкина, Майрита Лусе, Рута Межавилка и Ивар Друлле.

"Согласие" в новой Рижской думе предположительно будут представлять:

Константин Чекушин, Анна Владова, Андрис Морозов, Эйжения Алдермане, Роман Межецкий, Михаил Каменецкий, Андрей Козлов, Сандрис Бергманис, Раймонд Рубикс, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий и Вадим Фальков.

От "Нового Единства" в думу могут пройти:

Вилнис Кирсис, Инесе Андерсоне, Олаф Пулкс, Дзинтра Гека-Васка, Лаурис Эренпрейсс, Угис Ротбергс, Карлис Шадурскис, Рита Нашениеце и Каспар Спунде.

От национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK и Латвийского объединения регионов предположительно избраны:

Эйнар Цилинскис, Эдвард Смилтенс, Иева Бранте, Дайнис Лоцис, Юргис Клотиньш и Валдис Гаварс, от Новой консервативной партии - Линда Озола, Янис Озолс, Давис Сталтс и Валтерс Бергс.

"Честь служить Риге" в Рижской думе могут представлять:

Олег Буров, Юрис Радзевич, Дайнис Турлайс, Айнар Баштикс и Яков Рафальсон, а Русский союз Латвии - Мирослав Митрофанов, Яков Плинер, Владимир Бузаев и Александр Кузмин.