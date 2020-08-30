В Берлине на акции против ковид-ограничений задержали около 300 человек

Большинство - около 200 человек - задержали после столкновений между полицейскими и правыми радикалами, которые произошли днем 29 августа у посольства РФ в Берлине. Как сообщает Der Tagesspiegel, от двух до трех тысяч протестующих заблокировали улицу у представительства России.

По словам берлинского сенатора по внутренним делам Андреаса Гайзеля, пострадали семеро полицейских, в которых бросали камни и бутылки.

Die Polizei geht konsequent gegen die Menschen auf der Straße vor. Diese leisten Widerstand. Mindestens 15 Personen wurden von Beamten bereits weggetragen und in Gewahrsam genommen. #b2908 pic.twitter.com/FmLwDOgEnM — julius geiler (@glr_berlin) August 29, 2020

Во время протестов у посольства России люди скандировали "Путин! Путин!". Как сообщили РИА Новости в полиции Берлина, "у произошедшего не было политических мотивов".

Толпу заводил один из лидеров ковид-диссидентов, немецкий националист турецкого происхождения Аттила Хильдман. Его задержали.

В демонстрациях в Берлине, сообщил Андреас Гайзель, участвовали от 35 до 38 тысяч человек. В основном они мирно протестовали у колонны Победы в парке Большой Тиргартен.

Акция протеста против мер, принятых правительством Германии в борьбе с коронавирусной инфекцией, началась днем 29 августа. Протестующие попытались прорваться в здание Рейхстага, в результате чего акция была разогнана полицией. По информации Der Tagesspiegel, участники призывали снести 5G-вышки, отправить в отставку федеральное правительство и отменить ограничения, связанные с пандемией.