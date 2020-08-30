Вс, 30.08.2020
Мы - независимая страна, и независимость нашей страны - это то, что вообще не обсуждается, не продается и не допускает никаких комментариев. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
4

В Берлине на акции против ковид-ограничений задержали около 300 человек

ФОТО: CHRISTIAN MANG / REUTERS

Полиция Берлина задержала около 300 человек в ходе акции против ограничений, введенных в Германии для борьбы с распространением коронавируса. Об этом со ссылкой на Die Zeit сообщает "Медуза".

Большинство - около 200 человек - задержали после столкновений между полицейскими и правыми радикалами, которые произошли днем 29 августа у посольства РФ в Берлине. Как сообщает Der Tagesspiegel, от двух до трех тысяч протестующих заблокировали улицу у представительства России.

По словам берлинского сенатора по внутренним делам Андреаса Гайзеля, пострадали семеро полицейских, в которых бросали камни и бутылки.

Во время протестов у посольства России люди скандировали "Путин! Путин!". Как сообщили РИА Новости в полиции Берлина, "у произошедшего не было политических мотивов".

Толпу заводил один из лидеров ковид-диссидентов, немецкий националист турецкого происхождения Аттила Хильдман. Его задержали.

В демонстрациях в Берлине, сообщил Андреас Гайзель, участвовали от 35 до 38 тысяч человек. В основном они мирно протестовали у колонны Победы в парке Большой Тиргартен.

Акция протеста против мер, принятых правительством Германии в борьбе с коронавирусной инфекцией, началась днем 29 августа. Протестующие попытались прорваться в здание Рейхстага, в результате чего акция была разогнана полицией. По информации Der Tagesspiegel, участники призывали снести 5G-вышки, отправить в отставку федеральное правительство и отменить ограничения, связанные с пандемией.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ
Back