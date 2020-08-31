Во время протестов в Портленде застрелили человека

Мужчину нашли с огнестрельным ранением в грудь. Полиция уже начала расследование.

По данным полиции, стрельба произошла примерно в 8 часов. Район, где нашли труп, оцепили, сейчас там работают следователи. Фотограф агентства AP рассказал, что на мужчине была шляпа с эмблемой крайне правой организации Patriot Prayer.

До этого в городе прошли столкновения между участниками протестов против расизма и сторонниками президента США Дональда Трампа, которые устроили автопробег.

Полиция задержала несколько человек. Протестующие против расизма бросали в машины сторонников американского лидера разные предметы, те в ответ стреляли из пейнтбольных ружей. В некоторых районах произошли драки.

В начале июля в Портленд отправили федеральных агентов для борьбы с преступностью и охраны федеральной собственности. Из-за этого противостояние между полицейскими и протестующими обострилось. В конце июля Трамп вывел агентов из города после переговоров с властями штата Орегон.

Протесты в Портленде и других городах США начались после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Они идут почти три месяца, часто демонстрации сопровождаются погромами, мародерством и столкновениями с полицией.