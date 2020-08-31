Пн, 31.08.2020
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Сообщение о смерти Чедвика Боузмана стало самым популярным в истории Twitter

ФОТО: Birdie Thompson/AdMedia/SIPA / Birdie Thompson/AdMedia/SIPA/ Scanpix

29 августа стало известно, что на 43-м году жизни скончался американский актер Чедвик Боузман (Chadwick Boseman), наиболее известный по роли супергероя Черная Пантера в киновселенной Marvel. 

Об этой печальной новости сообщила его семья на официальной странице актера в Twitter. К утру 31 августа публикация набрала более 7,3 миллиона лайков. 

CNN указывает, что предыдущий рекорд по лайкам в Twitter принадлежит сообщению Барака Обамы 2017 года, где бывший президент США цитирует Нельсона Манделу.

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