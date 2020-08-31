Сообщение о смерти Чедвика Боузмана стало самым популярным в истории Twitter

Об этой печальной новости сообщила его семья на официальной странице актера в Twitter. К утру 31 августа публикация набрала более 7,3 миллиона лайков.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

CNN указывает, что предыдущий рекорд по лайкам в Twitter принадлежит сообщению Барака Обамы 2017 года, где бывший президент США цитирует Нельсона Манделу.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017