"Мне повезло". Латвийская блогерша рассказала о попытке изнасилования в 17 лет

История Мальвины

Девушка рассказала, как на одном дне рождения, куда ее позвала подруга, ее едва не изнасиловали. Ей тогда было 17 лет. Все случилось довольно быстро. Молодой человек по имени Саша закрылся с девушкой в комнате.

"Я вообще не знала, что делать. Вообще. В какой-то момент я смотрю на дверь, пытаюсь его обойти, он толкает меня на кровать. Я падаю, он садится на меня", - рассказывает девушка, отмечая, что сопротивлялась.

"Но вот так получилось, что человек сильнее меня физически!" - отметила Мальвина.

Девушка не знала, как действовать, поскольку, похоже, парень был не только в алкогольном опьянении, но и под воздействием каких-то наркотических веществ. Его реакцию спрогнозировать было трудно. На секунду она просто решила смириться с ситуацией.

Но в один момент все же решила попытать удачу и избежать изнасилования, "сыграв" с насильником.

Мальвина решила просто сделать вид, что согласна на половой акт, попросив парня слезть с нее и быть помягче. Тот обрадовался, бросился раздеваться, а в это время она взяла телефон и написала подруге, чтобы та поднялась за ней. Парень заметил это, откинул телефон и стал агрессивнее. Он начал раздевать ее, она пыталась вырваться. Девушка не знала, отправилось ли СМС, но в какой-то момент дверь начали выбивать и она открылась.

"Мне повезло", - признается блогерша. В итоге парня побили, заставили извиниться. По словам девушки, история, конечно, "с хэппи-эндом", но осадок остался. Мальвина долго носила эту историю в себе и почти ни с кем не делилась ею.

"Я не пошла рассказывать своим родителям и родственникам не потому, что со мной не произошло физического насилия. Это все равно произошло, просто без того контакта, которого он ожидал. Все остальное было",

- рассказала девушка, добавив, что кроме неприятных воспоминаний у нее остались и синяки.

Зачем она рассказала об этом?



"То, как я поступила и решила поиграть в его игру, не значит, что это может получиться, и это не значило, что я была уверена, что он поведется. У меня не было плана, я не знала, что он с меня встанет, я не знала, что дотянусь до телефона, но так получилось", - сказала Мальвина.

Блогерша отметила, что от подобного не застрахован никто и это оставляет определенный отпечаток.

Теперь она знает, как нужно действовать, если в подобной ситуации оказался близкий человек:

"Если у меня будет друг или подруга, с которыми это будет происходить - я знаю, чего не надо делать: осуждать, кричать и предполагать".

В свою очередь, всем тем, кто попал в схожую или более печальную ситуацию, девушка посоветовала не молчать, а поговорить с близким человеком, с тем, кому можно доверять.

"Если с вами никогда этого не происходило, пожалуйста, думайте головой. Не забивайте себя в угол, не бойтесь. Есть решения. У меня получилось, значит и у вас может получиться", - отметила Мальвина.

"Поэтому я решила поделиться своей историей. Кто-то скажет, что она не такая трагичная, как у других. Я соглашусь. Но мы здесь не о трагедии, а о том, что я выбрала другой путь - согласиться, сыграть в рулетку и посмотреть, что из этого выйдет. Мне повезло", - подытожила она.

Видео: Игра в изнаsиlovание / моя история