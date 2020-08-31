Пн, 31.08.2020
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Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"

Видео ⟩ Илья Прусикин и Ирина Смелая объявили о разводе

Ирина Смелая и Илья Прусикин

ФОТО: https://www.instagram.com/smelaya_ira/

Солист группы Little Big Илья Прусикин и блогер Ирина Смелая (Tatarka) объявили о разводе. Об этом знаменитости сообщили в соцсетях. 

2020 год для многих звездных пар завершился громким расставанием. До этого момента в СМИ ходили слухи о том, что у Ильи и Ирины существует разлад в отношениях. Предполагаемой любовницей Прусикина даже назвали его коллегу Соню Таюрскую. Тем более что музыканты проводили карантин вместе, а Смелая с сыном находилась отдельно. 

Но вот знаменитости приняли решение обратиться к поклонникам и подписчикам. Ребята хотели, чтобы фолловеры узнали эти новости не из желтой прессы. 

Причиной развода Ирина и Илья назвали длительные периоды отношений на расстоянии из-за загруженного графика Прусикина.

"У нас была по факту семья на расстоянии", - сказал артист. 

Ирина объяснила, что "сохранить семью ради ребенка - это чистейший эгоизм". 

Решение не было принято спонтанно. О разводе пара договорилась еще в декабре 2019 года - после того, как Прусикин завершил большой тур с Little Big. 

Конечно, звезды не стали отрицать, что у них накопились претензии друг к другу, но они решили сохранить дружеские отношения ради их общего сына Добрыни. 

Прусикин и Смелая призвали людей разговаривать друг с другом, чтобы остаться друзьями, а не врагами.

"Мы остались друзьями по-настоящему", - подчеркнул Илья. 

В завершении видео они поздравили друг друга с разводом и рассказали, что отметят это событие в стриптиз-клубе. 

Напомним, что Илья Прусикин и блогер Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, состояли в браке 4 года. 

Видео: Обращение Ильи Прусикина и Ирины Смелой 

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