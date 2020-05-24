Солистка Little Big Софья Таюрская об Илье Прусикине: "У него стало получаться расслабляться"

35-летний Илья Прусикин объяснил журналистам, что всегда испытывал комплексы, но в итоге они помогают ему достигать своих целей.

"У меня всегда был комплекс неполноценности и, кажется, до сих пор есть. Но, думаю, сейчас я очень люблю свои комплексы - они дают мне возможность делать большие дела", - цитирует музыканта издание StarHit.ru.

Артист указывает, что у него всегда есть чем заняться. На самоизоляции он не скучает и полон идей.

"Карантин не отразился на больших делах. Мы со всем справляемся. У нас нет такого понятия - "нереализуемость", потому что все, что мы хотим, - реализуем", - говорит Прусикин.

Если музыканты придумывают безумную идею, то они ее воплощают в жизнь.

29-летняя солистка Little Big Софья Таюрская призналась журналистам, что на самоизоляция Прусикин изменился.

"Он стал мягче. У него стало получаться расслабляться, отпускать, переключаться. Он всегда много работал, без остановки, но сейчас научился отдыхать. Рисовать начал - это тоже способ", - сказала она.

Поклонники артистов обсуждают, что, возможно, между Прусикиным и Таюрской есть что-то большее, чем работа, но музыканты это не комментируют. Слухи появились, так как у Ильи нет совместных фото с женой - Ириной Смелой (Tatarka), а самоизоляцию она проводит не с ним.