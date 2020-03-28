Возможная любовница Ильи Прусикина - Софья Таюрская. Что мы о ней знаем?

Недавно в СМИ появились слухи, что супруга лидера группы Little Big Ильи Прусикина Ирина Смелая якобы ушла от него из-за измен. Причиной таких домыслов стало то, что пара давно не появлялась на публике вместе, а в соцсетях нет их общих фотографий. Предполагаемой любовницей музыканта поклонники называют солистку группы - Софью Таюрскую. В свете этих событий RUS.TVNET решил рассказать, кто она такая и что известно об этой эффектной девушке.
По информации, которая доступна в Сети, понятно, что Таюрская пришла в коллектив в 2014 году, чтобы заменить Анну Каст, и сразу влилась в группу, принеся свой оригинальный образ. Когда же Little Big покинула вокалистка Олимпия Ивлева, она осталась единственной девушкой в команде.
По материалам издания "7 дней", девушка родом из Иркутска, но все детство провела в Новодвинске. Музыкой занимается с 6 лет. В 9 лет юная Соня отправилась защищать честь школы на городском творческом конкурсе и заняла 2-е место. С 12 лет Таюрская стала петь в детской студии "Эдельвейс".
Окончив школу, Софья уехала в Санкт-Петербург, где поступила в Институт культуры и искусств. В 2008 году она получила диплом режиссера театрализованных представлений.
Дальше о биографии девушки известно мало.
Но в октябре 2019 года Софья сама рассказывала в одном из выпусков "Зашкварных историй" про забавный случай:
Таюрская как-то работала в ночном клубе вокалисткой. Пришла на очередную смену и обошла весь клуб, чтобы поздороваться.
В какой-то момент девушка поняла, что на ней нет трусов. Первая ее мысль была, что она их потеряла где-то в клубе, ведь до этого они точно были.
"Где-то на пути я их потеряла... Иду и думаю: "Как?". Я не почувствовала момент пропажи...", - смеясь, рассказывала Софья.
Она сидела и думала, что ей теперь делать. Если их обнаружит кто-то из работников клуба, то это вызовет вопросы и их выбросят. Девушка решила рассказать об этом всем работникам клуба как бы в качестве шутки.
Софья призналась в пикантном происшествии практически всем сотрудникам. После она пошла в туалет и заметила, что трусы на ней, но они порвались между ног и задрались к поясу.
"А я всем рассказала!" - плача от смеха, отметила вокалистка.
Совсем недавно открылся другой любопытный факт из жизни Таюрской.
26 марта популярный блогер Настя Ивлеева в Instagram организовала прямой эфир с Ильей Прусикиным, который сейчас живет вместе с группой в загородном доме. На вопрос о семье артист ответил, что семья сейчас находится в другом месте. По прямой связи он представил всех, кто находился в доме. Среди людей, сидевших в гостиной, была и Софья Таюрская.
Девушка помахала Ивлеевой в камеру и напомнила, что они раньше вместе работали в клубе. Настя сказала, что она ее не помнит, но Таюрская объяснила, что она работала на втором этаже - в караоке, а Настя тогда была хостес.
Софья всегда хорошо пела. Об этом говорит тот факт, что в 2013 году она завоевала первую премию на конкурсном фестивале "Молодежь - за Союзное государство".
Личная жизнь красавицы покрыта тайной. Единственное, о чем Софья упоминала - это о своем любимом питомце - йоркширском терьере по кличке Туся.
Изучая Instagram Таюрской, можно понять, что она тщательно следит за своей внешностью и любит перемены в ней: она часто меняет прически - цветная челка, косы, дреды, африканские косички и т. д.
Полуобнаженные и смелые фотографии в соцсетях заставляют думать, что девушка в восторге от своей фигуры. Она любит яркий макияж и пирсинг - у Софьи проколоты нос, бровь и уши.
Когда Таюрская пришла в группу, у нее совсем не было времени на гастроли. Ей пришлось срочно включаться в плотный гастрольный график. Дебют артистки в клипе Little Big состоялся на видео Hateful Love в 2016 году. Девушка покорила зрителей не только голосом, но и сексапильным полуголым образом.
Осенью того же года начался грандиозный гастрольный тур группы. А в 2017 году Таюрская с Little Big посетила свыше 20 городов. Они побывали в Париже, Барселоне, Страсбурге, Амстердаме, заехали в Прагу, Минск и даже в Ригу.
Успех группы рос, а вместе с этим росла популярность Софьи. В 2018 году из коллектива ушла Олимпия. 9 августа вышло видео Farandenza, после которого зрители полюбили Таюрскую окончательно.
Теперь, после вирусного клипа Skibidi, композиций I'm OK, Go Bananas и конкурсной песни для "Евровидения" - UNO, практически не осталось никого, кто бы не знал, кто такие Little Big и их прекрасная вокалистка.
Фанаты певицы следят за ней в соцсетях. На Соню подписаны 442 тысячи человек, а ее откровенные фотографии собирают по 60-70 тысяч лайков.
В 2020 году Софья вместе с группой Little Big должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение", но 18 марта стало официально известно, что конкурс отменяется из-за пандемии коронавируса. Согласно сообщению организаторов, претенденты от стран могут сохранить свое право, чтобы выступить в следующем году, но песни должны быть новыми. Такое решение, конечно, огорчило артистов.