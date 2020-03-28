Возможная любовница Ильи Прусикина - Софья Таюрская. Что мы о ней знаем?

По информации, которая доступна в Сети, понятно, что Таюрская пришла в коллектив в 2014 году, чтобы заменить Анну Каст, и сразу влилась в группу, принеся свой оригинальный образ. Когда же Little Big покинула вокалистка Олимпия Ивлева, она осталась единственной девушкой в команде.

По материалам издания "7 дней", девушка родом из Иркутска, но все детство провела в Новодвинске. Музыкой занимается с 6 лет. В 9 лет юная Соня отправилась защищать честь школы на городском творческом конкурсе и заняла 2-е место. С 12 лет Таюрская стала петь в детской студии "Эдельвейс".

Окончив школу, Софья уехала в Санкт-Петербург, где поступила в Институт культуры и искусств. В 2008 году она получила диплом режиссера театрализованных представлений.

Дальше о биографии девушки известно мало.

Но в октябре 2019 года Софья сама рассказывала в одном из выпусков "Зашкварных историй" про забавный случай:

Таюрская как-то работала в ночном клубе вокалисткой. Пришла на очередную смену и обошла весь клуб, чтобы поздороваться.

В какой-то момент девушка поняла, что на ней нет трусов. Первая ее мысль была, что она их потеряла где-то в клубе, ведь до этого они точно были.

"Где-то на пути я их потеряла... Иду и думаю: "Как?". Я не почувствовала момент пропажи...", - смеясь, рассказывала Софья.

Она сидела и думала, что ей теперь делать. Если их обнаружит кто-то из работников клуба, то это вызовет вопросы и их выбросят. Девушка решила рассказать об этом всем работникам клуба как бы в качестве шутки.

Софья призналась в пикантном происшествии практически всем сотрудникам. После она пошла в туалет и заметила, что трусы на ней, но они порвались между ног и задрались к поясу.

"А я всем рассказала!" - плача от смеха, отметила вокалистка.

Совсем недавно открылся другой любопытный факт из жизни Таюрской.