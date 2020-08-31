Коалицию в Рижской думе создадут четыре политические силы. "Бывшие" остались за бортом

Как заявил по результатам последней встречи с национальным объединением и Латвийским объединением регионов кандидат на должность мэра Риги от объединенного списка "Для развития/За!" и "Прогрессивных" Мартиньш Стакис, достигнута концептуальная договоренность о формировании коалиции и о том, что коалиция поддержит его на посту мэра Риги.

Представитель объединенного списка национального объединения и Латвийского объединения регионов Эйнар Цилинскис заявил, что прошедшие переговоры стали хорошим первым шагом, и далее нужно будет договариваться о конкретных деталях.

Пока переговоры не свидетельствуют о каких-либо противоречиях, которые могли бы помешать их продвижению вперед.

В свою очередь представитель объединенного списка национального объединения и Латвийского объединения регионов Эдвард Смилтенс подчеркнул, что перемены в Риге произошли и достигнуто концептуальное соглашение о формировании коалиции из 39 депутатов.

Как сообщалось, в Рижскую думу прошли семь политических сил. Победивший список "Для развития/За!" и "Прогрессивных" получит 18 депутатских мандатов, "Согласие" - 12, "Новое Единство" - 10, Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK и Латвийское объединение регионов - семь, "Честь служить Риге" - пять, Русский союз Латвии и Новая консервативная партия - по четыре.