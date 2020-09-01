Компьютеры, купленные из средств госбюджета, в школы попадут лишь в конце октября

В августе правительство выделило Министерству образования и науки (МОН) 3,97 млн евро на улучшение техобеспечения общеобразовательных школ.

Как пояснила министр, финансирование выделено, но поставка задерживается из-за бюрократических процедур.

Пандемия Covid-19 и связанная с ней удаленная учеба еще больше подтвердили необходимость инвестиций в современную систему образования, ранее отмечала она.