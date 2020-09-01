Вт, 1.09.2020
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Селина Ванцане, председатель общества округи Тейки

Компьютеры, купленные из средств госбюджета, в школы попадут лишь в конце октября

ФОТО: Pixabay

Портативные компьютеры, которые планируется купить на средства государственного бюджета, будут доставлены в школы в конце октября - начале ноября, сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска.

В августе правительство выделило Министерству образования и науки (МОН) 3,97 млн евро на улучшение техобеспечения общеобразовательных школ. 

Как пояснила министр, финансирование выделено, но поставка задерживается из-за бюрократических процедур.

Пандемия Covid-19 и связанная с ней удаленная учеба еще больше подтвердили необходимость инвестиций в современную систему образования, ранее отмечала она. 

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