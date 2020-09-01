За сутки - 8 новых случаев Covid-19. Четверо заболевших вернулись из-за границы

Согласно данным SPKC, четверо заболевших вернулись из-за границы (Россия, Греция, Украина, Беларусь), трое заболевших - контактные лица заболевших ранее, еще один случай исследуется.

С начала пандемии в Латвии сделано 253 818 тестов на Covid-19, выявлены 1404 инфицированных. 1173 человека выздоровели, 34 человека скончались.

За прошедшие сутки не был госпитализирован ни один пациент с Covid-19.

В больницах находятся пять инфицированных вирусом, четыре человека с заболеванием средней тяжести, один - в тяжелом состоянии. Всего из стационаров выписаны 205 пациентов.