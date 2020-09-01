Вт, 1.09.2020
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Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси

Новая коалиция Рижской думы хочет преобразовать два департамента

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Возможно, новая коалиция Рижской думы преобразует два департамента самоуправления, а их директора будут выбраны в конкурсном порядке.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, "Для развития/За!"/"Прогрессивные" предлагают реорганизовать департамент жилья и окружающей среды и департамент благосостояния, сформировав новые департамент окружающей среды и климата и департамент по вопросам благосостояния и жилья.

Директора департаментов будут выбраны в ходе открытого конкурса, как и исполнительный директор Риги.

Сейчас департаментом жилья и окружающей среды руководит Анатолий Алексеенко, который баллотировался в думу по списку "Честь служить "Риге" (ЧСР), а департаментом благосостояния - Ирена Кондрате, также бывший член ЧСР.

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