Новая коалиция Рижской думы хочет преобразовать два департамента

Согласно информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, "Для развития/За!"/"Прогрессивные" предлагают реорганизовать департамент жилья и окружающей среды и департамент благосостояния, сформировав новые департамент окружающей среды и климата и департамент по вопросам благосостояния и жилья.

Директора департаментов будут выбраны в ходе открытого конкурса, как и исполнительный директор Риги.

Сейчас департаментом жилья и окружающей среды руководит Анатолий Алексеенко, который баллотировался в думу по списку "Честь служить "Риге" (ЧСР), а департаментом благосостояния - Ирена Кондрате, также бывший член ЧСР.