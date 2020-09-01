ЦИК: незасчитанные бюллетени могут повлиять на число мандатов "Согласия" и "Нового Единства"

Моделируя влияние незасчитанных бюллетеней на результаты выборов, ЦИК пришла к выводу, что теоретически они могут оказать влияние на число мандатов "Согласия" и "Нового Единства" в Рижской думе. Если предположить, что в 320 из этих бюллетеней голос отдан за "Новое Единство" и среди них нет ни одного бюллетеня в поддержку "Согласия", то "Новое Единство" получит один дополнительный мандат, а "Согласие" один депутатский мандат потеряет.

Результаты выборов уже утверждены, однако партии могут их оспорить до среды, 2 сентября.

Один из лидеров "Согласия", бывший мэр Риги Нил Ушаков заявил агентству LETA, что он, как и руководитель "Согласия" Янис Урбанович, считает, что партии не стоит оспаривать результаты выборов.

Как сообщалось, на двух избирательных участках, расположенных в Пушкинском лицее и Рижской классической гимназии, обнаружено около 600 непроштампованных конвертов для голосования, которые были признаны недействительными.