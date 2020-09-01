Charlie Hebdo переопубликует карикатуры на пророка Мухаммеда

В 2015 году двое братьев-последователей радикального исламизма напали на редакцию журнала в Париже и убили 12 человек, включая ведущих художников и журналистов издания. Еще пять человек были убиты в ходе нападения на супермаркет в течение последующих 48 часов.

Все нападавшие вскоре были ликвидированы полицией. 15 обвиняемых в пособничестве преступникам предстанут перед судом в среду, 2 сентября.

Публикацией карикатур журнал хочет отметить начало суда над подозреваемыми в организации терактов в январе 2015 года.

Напомним, что в результате этих событий, появилось движение в поддержку свободы слова Je suis Charlie - "Я - Шарли". 11 января 2015 под этим лозунгом во Франции промаршировали 3,5 млн человек; жители многих других стран примкнули к этому движению.