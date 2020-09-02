Стартует фестиваль LAMPA. Можно будет посмотреть трансляции более 200 различных событий

Со среды, 2 сентября, дня по 5 сентября в непривычное время и в необычном формате пройдет шестой разговорный фестиваль LAMPA, в ходе которого в прямом эфире будет доступно более 200 мероприятий, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.
Бесплатные прямые трансляции мероприятий будут доступны в прямом эфире на сайте festivalslampa.lv, очно мероприятия можно будет посетить в Цесисе, Риге и Резекне.
Под общей темой "Вместе" в этом году фестиваль объединит широкий спектр практических и глобальных вопросов. LAMPA приглашает всех, кому есть что сказать, и всех, кто готов слушать, принять участие в ценном обмене идеями, расширяя свой кругозор, получая необычные, но полезные навыки и идеи.
Во время фестиваля будут доступны также мероприятия для русскоговорящих и англоговорящих людей, а также для тех, кто хочет изучить основы языка жестов.
Родители смогут принять участие в дискуссиях о моббинге в школах и эмоциональном здоровье детей, а также о том, как мотивировать своих детей заниматься спортом или как лучше разговаривать со своим подростком. На фестивале доступны будут также мероприятия для подростков и молодежи, а пожилые люди смогут получить совет о том, как лучше интегрироваться в рынок труда.
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