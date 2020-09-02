В Таллинне салон Ferrari за две недели выполнил годовой план продаж

По словам руководителя салона Ferrari в Эстонии Торстена Кихлмана, продажи превзошли все ожидания.

"Нашей годовой целью было продать четыре-пять автомобилей, но уже за две недели у нас купили два Ferrari 812 Superfast и три Ferrari F8", - прокомментировал Кихлман.

"Открытие салона вызвало большой интерес, пришло посмотреть на автомобили на удивление очень много людей. Пара покупателей уже давно мечтали о Ferrari, другие поддались эмоциям — уже на месте возник интерес", - объяснил Кихлман, добавив, что все купленные автомобили будут ездить по улицам Эстонии, но другими деталями о покупателях он, к сожалению, поделиться не смог.

Цены на Ferrari 812 Superfast начинают от 302 582 евро, на F8 — от 226 776 евро.

Причем Кихлман отмечает, что поторговаться за новенький автомобиль не выйдет - цена фиксированная, однако в Эстонии по сравнению с Финляндией можно купить Ferrari дешевле, поскольку налоги здесь ниже.

В салоне Luxury Collection в Таллинне можно приобрести не только Ferrari. За две недели был также куплен один автомобиль Lamborghini Huracán.