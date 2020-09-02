Ср, 2.09.2020
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1 сентября: в Видземе пьяные школьники пытались украсть алкоголь и крабовые палочки

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В День знаний, 1 сентября, в Видземе были пойманы двое несовершеннолетних школьников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает агентство LETA.

Во вторник была получена информация, что в одном из торговых центров были пойманы двое несовершеннолетних мальчиков, воровавших различные товары, в частности, сыр, пиццу, крабовые палочки, а также алкогольные напитки.

Общая стоимость украденных товаров составляла 66 евро.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка констатировали, что несовершеннолетние лица находится в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Алкометр показал в выдохе мальчиков 0,88 и 1,42 промилле. Начат административный процесс.

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