1 сентября: в Видземе пьяные школьники пытались украсть алкоголь и крабовые палочки

В День знаний, 1 сентября, в Видземе были пойманы двое несовершеннолетних школьников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает агентство LETA.
Во вторник была получена информация, что в одном из торговых центров были пойманы двое несовершеннолетних мальчиков, воровавших различные товары, в частности, сыр, пиццу, крабовые палочки, а также алкогольные напитки.
Общая стоимость украденных товаров составляла 66 евро.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка констатировали, что несовершеннолетние лица находится в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Алкометр показал в выдохе мальчиков 0,88 и 1,42 промилле. Начат административный процесс.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!